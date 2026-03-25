Irāna paziņo, ka daļa kuģu varēs droši šķērsot Hormuza šaurumu
Irāna paziņojusi, ka draudus neradoši kuģi var šķērsot Hormuza šaurumu, ja tie sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm ievēro drošības noteikumus, liecina Starptautiskās jūrniecības organizācijas (SJO) publiskots paziņojums.
"Draudus neradoši kuģi ar nosacījumu, ka tie nepiedalās agresijā pret Irānu un to neabalsta, kā arī pilnībā ievēro noteiktos drošības un aizsardzības noteikumus, var saņemt atļauju droši šķērsot Hormuzas šaurumu," teikts paziņojumā.
SJO otrdien pavēstīja, ka Irānas Ārlietu ministrija ir izdevusi svētdien datētu paziņojumu ar lūgumu organizācijai to izplatīt. SJO norādīja, ka ir nosūtījusi šo paziņojumu dalībvalstīm un nevalstiskajām organizācijām.
Paziņojumā uzsvērts, ka kuģi un jebkādi aktīvi, kas pieder agresoriem, proti, ASV un Izraēlas režīmam, kā arī citiem agresijas dalībniekiem, joprojām nevar šķērsot Hormuza šaurumu.
Hormuza šaurums, caur kuru tiek pārvadāta piektā daļa pasaules naftas, kopš Izraēlas un ASV 28. februārī sāktā uzbrukuma Irānai faktiski ir slēgts.