Liepājas Reģionālā slimnīca ieviesīs jaunu vēža ārstēšanas metodi - stereotaktisko radioterapiju
Liepājas Reģionālā slimnīca iesaistījusies IAEA projektā, lai divu gadu laikā ieviestu stereotaktisko radioterapiju un stiprinātu attēldiagnostiku vēža ārstēšanai. Tas sniegs Kurzemes pacientiem piekļuvi modernai, precīzai terapijai tuvāk dzīvesvietai, mazinot nepieciešamību doties uz Rīgu.
Liepājas Reģionālā slimnīca piedalās Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras tehniskās sadarbības projektā LAT6008 “Strengthening Medical Imaging for Cancer Diagnosis and Stereotactic Radiotherapy Treatment”, kura mērķis ir stiprināt medicīniskās attēldiagnostikas un stereotaktiskās radioterapijas kapacitāti vēža ārstēšanā.
Projekts slimnīcā tiek īstenots sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru, un tā rezultātā tuvāko divu gadu laikā Liepājas Reģionālajā slimnīcā plānots ieviest stereotaktisko radioterapiju – modernu, specializētu ārstēšanas metodi onkoloģisko pacientu aprūpē.
Liepājas Reģionālās slimnīcas medicīnas fiziķis un projekta koordinators Mārtiņš Pikšis uzsver, ka šis ir jau otrais šāda līmeņa starptautiskais projekts, ko slimnīca īsteno sadarbībā ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru.
“Kārtējais projekts, kuru realizējam sadarbībā ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru, sākās šī gada sākumā. Jaunā ārstēšanas metode - stereotaktiskā radioterapija ļaus ļoti precīzi apstarot nelielus audzēja vai metastāžu perēkļus ar augstu starojuma devu, maksimāli saudzējot apkārtējos audus,” stāsta M. Pikšis.
Patlaban šāda terapija Liepājas slimnīcā vēl nav pieejama, tādēļ Kurzemes pacientiem nepieciešamības gadījumā jādodas ārstēties uz Rīgu. “Ieviešot jauno metodi, pacientiem ieguvums būs ļoti būtisks, jo patlaban, ja nepieciešama ārstēšana ar šo metodi, viņiem jādodas uz Rīgas klīnikām. Kurzemes reģiona iedzīvotājiem tas nav īpaši ērti, tāpēc mums ir jādomā, kā šo pakalpojumu nodrošināt tepat uz vietas mūsu slimnīcā,” uzsver M. Pikšis.
Viņš skaidro, ka stereotaktiskā radioterapija paredz augstas dozas, precīzu apstarošanu nelielā tilpumā. “Ja parastā radioterapijas kursā mēs piegādājam aptuveni 70 Grejus 35 dienu laikā, relatīvi lielā tilpumā, tad stereotaktiskās terapijas gadījumā iespējams piegādāt līdz pat 20 Grejiem vienā seansā, fokusējot starojumu ļoti mazā audzēja skartajā zonā,” stāsta medicīnas fiziķis.
Lai šo metodi ieviestu, nepieciešama gan tehniskā aprīkojuma pilnveide, gan personāla apmācība. Slimnīcā jau uzstādītais lineārais paātrinātājs atbilst nepieciešamajiem tehniskajiem kritērijiem, taču papildu būs nepieciešami speciāli mērinstrumenti mazo lauku dozimetrijai un padziļinātas personāla zināšanas stereotaktiskajā terapijā. “Šī metode prasa ļoti augstu precizitāti – iekārtām jābūt atbilstoši kalibrētām, pārbaudītām un personālam jābūt apmācītam, lai šo sarežģīto ārstēšanas metodi droši pielietotu,” norāda M. Pikšis.
Jaunais projekts pēc savas struktūras ir līdzīgs iepriekš īstenotajam projektam LAT6005 “Improving Quality of Radiotherapy for Rectal Cancer in the Liepaja Regional Hospital”, kura mērķis bija uzlabot taisnās zarnas vēža radioterapijas kvalitāti Liepājas slimnīcā un Kurzemes reģionā. Trīs gadu projekta īstenošanas laikā slimnīca iegādājās būtisku tehnisko aprīkojumu radioloģijas vajadzībām – dozimetrijas sistēmas, jonizācijas kameras, fantomus un citas iekārtas, kā arī investēja personāla kvalifikācijas celšanā. “Iepriekšējā projektā mūsu medicīnas fiziķiem bija vairākas zinātniskās vizītes Gruzijā, Grieķijā un Itālijā, kur pārņēmām pieredzi specifiskos staru terapijas jautājumos,” stāsta M. Pikšis.
Jaunais projekts ilgs līdz 2027. gada decembrim, un tā noslēgumā Liepājas Reģionālā slimnīca plāno nodrošināt jaunu, augsti specializētu ārstēšanas metodi Kurzemes reģiona pacientiem. Tas nozīmēs modernākas ārstēšanas iespējas tuvāk dzīvesvietai un mazāku nepieciešamību pacientiem regulāri mērot ceļu uz galvaspilsētu ārstniecības saņemšanai.