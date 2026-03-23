Irāna ne tikai noliedz Trampa apgalvojumu par "ļoti labām" sarunām, bet negrasās tās sākt līdz savu mērķu sasniegšanai
Irāna kategoriski noraidījusi ASV prezidenta Donalda Trampa apgalvojumus, ka starp abām valstīm notiek sarunas, vēl jo vairāk “ļoti labas un produktīvas”, pēc kurām Tramps esot devis rīkojumu apturēt iespējamos triecienus Irānas enerģētikas infrastruktūrai.
BREAKING: Semi-official Mehr news agency has cited a statement from Iran's Foreign Ministry saying that there is no dialogue between Tehran and Washington.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 23, 2026
“Mēs noliedzam to, ko ASV prezidents Donalds Tramps sacīja par sarunām starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Irānas Islāma Republiku,” paziņoja Irānas Ārlietu ministrija.
Vēl vairāk, Irāna nemaz negrasās nekādā veidā sarunāties ar ASV, vēsta "CBS News", atsaucoties uz ministrijas paziņojumu. “Irānas Islāma Republika paliek pie savas nostājas, noraidot jebkāda veida sarunas, kamēr nav sasniegti Irānas mērķi šajā karā.” Vienlaikus Irāna uzsvērusi, ka Hormuza šaurums "agresoriem" paliks slēgts.
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņojis, ka pēc "ļoti labām un produktīvām sarunām" ar Teherānu devis rīkojumu apturēt iespējamos triecienus Irānas enerģētikas infrastruktūrai. Tramps piebildis, ka sarunas šonedēļ turpināšoties. Starp ASV un Irānu „pēdējo divu dienu laikā bija ļoti labas un produktīvas sarunas par pilnīgu un galīgu mūsu domstarpību atrisināšanu Tuvajos Austrumos,” pirmdienas rītā savā sociālās saziņas vietnē "Truth Social" pavēstījis prezidents.
Viņš piebildis, ka, pamatojoties uz šo sarunu toni, devis rīkojumu Kara ministrijai atlikt visus triecienus Irānas spēkstacijām un enerģētikas infrastruktūrai uz piecām dienām, un ka tie esot atkarīgi no turpmākajām sarunām.