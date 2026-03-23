Irāna izvieto pateicību Spānijas premjeram Sančesam uz raķetes, ar kuru šaus pa Izraēlu
Irāna uz vienas no savām raķetēm ir izvietojusi Spānijas premjerministra Pedro Sančesa portretu un pateicības vārdus par atteikšanos atbalstīt ASV un Izraēlas uzbrukumu Irānai, ziņo Irānas aģentūra "Tasnim", kas publicējusi arī raķetes fotogrāfiju.
🇪🇸 Pedro Sánchez - Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 23, 2026
How does it feel knowing your face & words are on these missiles?
Keep in mind that Europe - including Spain - is within range of… pic.twitter.com/emDyJPokkh
"Protams, šis karš ir ne tikai nelikumīgs, bet arī necilvēcīgs. Paldies, premjerministra kungs," uz raķetes rakstīts angļu un farsi valodā.
Vēl vienā fotogrāfijā, ko aģentūra "Tasnim" izplatīja platformā "Telegram", redzama raķete ar fotogrāfiju no protesta akcijas Lielbritānijas galvaspilsētā pēc uzbrukuma meiteņu skolai Irānā un uzraksts: "Paldies tiem, kas Londonā izrādīja līdzjūtību saistībā ar [ASV prezidenta Donalda] Trampa kara noziegumu sekām."
Ierakstu ar fotogrāfijām "Tasnim" kanālā "Telegram" papildina uzraksts: "Raķetes, kas drīz tiks palaistas uz okupētajām teritorijām".
Marta sākumā Spānija neļāva ASV izmantot savas bāzes, lai veiktu uzlidojumus Irānai. Tramps uz to reaģēja ar draudiem pārtraukt tirdzniecības sakarus ar Spāniju.
"Mēs nebūsim līdzatbildīgi par to, kas ir kaitīgs pasaulei un pretrunā ar mūsu vērtībām un interesēm, tikai aiz bailēm no atmaksas," vēlāk paziņoja Sančess, piebilstot, ka "Spānijas valdības nostāju var apkopot pāris vārdos - karam nē!"