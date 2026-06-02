Valsts policijas foto
Šodien 16:12
Vai atpazīstat? Likumsargi lūdz palīdzēt identificēt attēlā redzamo vīrieti
Valsts policija vēršas pie sabiedrības ar lūgumu palīdzēt atpazīt kādu vīrieti saistībā ar notikumiem Saldū.
Valsts policijas amatpersonas lūdz iedzīvotājus rūpīgi aplūkot publicēto fotogrāfiju. Ja jūs atpazīstat attēlā redzamo cilvēku vai jūsu rīcībā ir jebkāda cita noderīga informācija, kas varētu sekmēt viņa identitātes un pašreizējās atrašanās vietas noskaidrošanu, likumsargi aicina informēt policiju, zvanot pa vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Tāpat policija aicina atsaukties un policijas iecirknī vērsties pašu attēlā redzamo personu.