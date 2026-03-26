Irāna atbild uz ASV miera priekšlikumu. Vašingtonu gaida pārsteigums
Kopš ASV un Izraēlas uzbrukuma 28. februārī Irāna intensīvi apšauda mērķus visā Tuvo Austrumu reģionā
Jauns.lv/LETA

Irāna nosūtījusi atbildi uz ASV ierosināto 15 punktu plānu kara izbeigšanai Tuvajos Austrumos, ceturtdien vēsta Irānas valsts ziņu aģentūra "Tasnim".

Irānas atbilde tika nodota ar starpnieku starpniecību naktī, ziņo "Tasnim", atsaucoties uz vārdā neminētu avotu. Teherāna tagad gaida Vašingtonas atbildi, vēsta "Tasnim".

Irānas prezidenta birojs un Islāma revolucionārā gvarde iepriekš paziņoja, ka Teherāna noraida ASV priekšlikumu.

Saskaņā ar avota teikto Irāna pieprasa izbeigt visu karadarbību, tostarp Libānā un Irākā. Turklāt ASV un Izraēlai ir jāpārtrauc mērķtiecīga amatpersonu nogalināšana, kā arī Irāna pieprasa garantijas, lai novērstu jaunu karu.

Tiek uzskatīts par maz ticamu, ka ASV piekritīs prasībām, kas ietver arī reparācijas un Irānas suverenitātes atzīšanu pār Hormuza šaurumu. Teherāna ir apsūdzējusi Vašingtonu, ka tā ar savu 15 punktu plānu tikai cenšas iegūt laiku, jo ASV gatavojas sauszemes ofensīvai Irānā.

