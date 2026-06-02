Šodien 15:43
Haoss Beļģijas lidostās - pilnībā apturēta gaisa satiksme
Beļģijā otrdien kopš plkst. 14 (plkst. 15 pēc Latvijas laika) apturēta gaisa satiksme saistībā ar gaisa satiksmes kontrolieru streiku, vēstī ziņu aģentūra "Belga".
Sagaidāms, ka gaisa satiksme Beļģijā tiks atjaunota plkst. 21 (plkst. 22 pēc Latvijas laika). Briseles lidostas pārstāvji ziņo, ka atcelti visi reisi uz un no Briseles.
Darbinieki protestē pret apstākļiem, kādos plānots nodot ekspluatācijā gaidāmo digitālo vadības torni Namīrā, kurā no 2027. gada tiks centralizēta Ljēžas un Šarleruā lidostu vadības torņu darbība. Gaisa satiksmes kontrolieru streika dēļ vairāki reisi tika atcelti vai aizkavēti arī naktī no pirmdienas uz otrdienu.