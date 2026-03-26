Tramps: Irāna ļoti vēlas miera vienošanos, bet baidās to atzīt
ASV prezidents Donalds Tramps pavēstījis, ka Irāna piedalās miera sarunās, un "ļoti vēlas panākt mieru", bet baidās to atzīt.
"Viņi, starp citu, ved sarunas un ļoti grib panākt vienošanos. Tomēr viņi baidās to pateikt, jo saprot, ka viņu pašu cilvēki viņus nogalinās," Tramps sacīja republikāņu kongresmeņiem rīkotā banketā. "Viņi arī baidās, ka mēs viņus nogalināsim," piebilda Tramps.
Trampa izteikumi izskanēja pēc Irānas ārlietu ministra Abasa Aragči sacītā, ka Irāna "negrasās vest sarunas". Tāpat Irānas valsts mediji citējuši vārdā nenosauktas amatpersonas teikto, ka valsts negatīvi uztver ASV ierosināto 15 punktu miera plānu.
Tāpat Tramps trešdien atkārtoja savu apgalvojumu, ka Irāna tiek "izpostīta" bruņotajā konfliktā, kas ilgst jau ceturto nedēļu, lai gan Irāna turpina praktiski bloķēt Hormuza jūras šaurumu. Bet, vēršoties pret saviem politiskajiem pretiniekiem demokrātiem, Tramps apgalvoja, ka viņi mēģina "novirzīt [uzmanību] no visiem milzu panākumiem, kurus mēs gūstam šajā militārajā operācijā". "Viņiem nepatīk vārds "karš", jo tam ir vajadzīgs [Kongresa] apstiprinājums, tāpēc es lietošu vārdus "militārā operācija"," piebilda Tramps.