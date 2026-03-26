Izraēla likvidējusi Irānas Jūras flotes komandieri Alirezu Tangsiri, kurš deva pavēli bloķēt Hormuza šaurumu
Izraēla paziņojusi, ka ir likvidējusi Irānas Revolucionārās gvardes korpusa (IRGC) flotes komandieri Alirezu Tangsiri, kurš bija atbildīgs par Hormuza šauruma bloķēšanu.
Izraēlas Aizsardzības ministrs Izraēla Kacs apgalvojis, ka tieši Tangsiri bija "atbildīgs par teroristu aktu, bombardējot un bloķējot Hormuza šaurumu", un šobrīd viņš pats ticis "uzspridzināts". Kacs piebilda, ka Izraēlas veiktajos triecienos nogalināti arī vairāki citi "augsta ranga flotes komandieri". Irāna pagaidām nav sniegusi komentārus.
Tangsiri tika piedēvēts sociālo tīklu konts vietnē "X", kurā kopš šī gada 10. marta, tika publicēta informācija par viņa veiktajām operācijām Hormuza šaurumā. Viņa publikācijas regulāri pārpublicēja arī Irānas mediji. Sociālajos tīklos viņš vairākkārt uzsvēra, ka neļaus šaurumu šķērsot Irānai draudīgu valstu kuģiem.
Alireza Tangsiri tika iecelts par Islāma Revolucionārās gvardes korpusa (IRGC) Jūras spēku komandieri 2018. gadā. Iepriekš viņš astoņus gadus pildīja IRGC Jūras spēku komandiera vietnieka pienākumus.