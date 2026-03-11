Vašingtonā parādās Trampa un Epstīna “Titānika” statuja
Otrdien Vašingtonā, Nacionālajā alejā, parādījās statuja, kurā ASV prezidents Donalds Tramps un mirušais notiesātais seksuālais noziedznieks Džefrijs Epstīns attēloti kā filmas “Titāniks” varoņi Džeks un Rouza vienā no slavenākajām filmas ainām.
Statuja atsaucas uz slaveno ainu, kurā Džeks, kuru atveidoja Leonardo Dikaprio, stāv kuģa priekšgalā kopā ar Rouzu, kuru spēlēja Keita Vinsleta, kamēr viņa izpleš rokas uz sāniem.
Jauno instalāciju izveidojusi organizācija “Secret Handshake”, kas iepriekš bija atbildīga arī par statuju par Trampa un Epstīna draudzību, kā arī par milzīgu dzimšanas dienas apsveikuma kopiju, ko Tramps, iespējams, rakstījis Epstīnam.
"Titānika" iedvesmotā instalācija nosaukta “Pasaules karalis”. Uz plāksnes ir atsauce uz filmas “traģisko mīlas stāstu” starp Džeku un Rouzu, norādot, ka tas balstījās uz “grezniem ceļojumiem, trakulīgām ballītēm un slepenām kailfigūru skicēm”. Pēc tam tekstā tiek vilktas paralēles ar Trampu un Epstīnu, sakot: “Šis piemineklis godina saikni starp Donaldu Trampu un Džefriju Epstīnu — draudzību, kas, šķiet, balstījās uz grezniem ceļojumiem, trakulīgām ballītēm un slepenām kailfigūru skicēm.”
Jaunākā Epstīna un Trampa statuja Nacionālajā alejā būs apskatāma līdz piektdienai, 13. martam.
Janvārī “Secret Handshake” Nacionālajā alejā izvietoja arī milzīgu dzimšanas dienas apsveikuma kopiju, ko Tramps, iespējams, 2003. gadā rakstījis Epstīnam.
Apsveikuma kartīte pirmo reizi kļuva publiska 2025. gada septembrī, kad to publiskoja Demokrātu partija. Tas notika pēc tam, kad Tramps jūlijā draudēja iesūdzēt “Wall Street Journal” par ziņu, ka viņš esot sagatavojis divdomīgo vēstuli un zīmējumu albumam, ko Gisleina Maksvela bija veidojusi Epstīna 50. dzimšanas dienai 2003. gadā.
Desmit pēdu jeb apmēram trīs metru augstā dzimšanas dienas kartīte 19. janvārī tika izstādīta iepretim ASV Kapitolijam, un vienā pusē bija lasāms: “Daudz laimes dzimšanas dienā lieliskam čalim!”
Otrā pusē bija redzams iespējamais vēstījums, ko Tramps, kā ziņots, nosūtījis Epstīnam. Tekstu ierāmēja ar roku zīmēta sievietes auguma kontūra un vēstījums: “Mums ir šis tas kopīgs, Džefrij.”
Tramps noliedzis, ka viņam ar to būtu jebkāda saistība, un nosaucis šos veidojumus par “viltojumu”, piebilstot, ka viņš nekad mūžā nav zīmējis attēlu: "Es nezīmēju sieviešu attēlus.”
Šī instalācija tika izstādīta tieši laikā tam, kas 20. janvārī būtu bijusi Epstīna 73. dzimšanas diena. Epstīns nomira Manhetenas cietumā 2019. gadā, gaidot tiesu apsūdzībās, kurās bija teikts, ka viņš seksuāli izmantojis un tirgojis desmitiem nepilngadīgu meiteņu.