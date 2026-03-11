"Piesargies, ka netiec likvidēts!" Irānas drošības spēku pārstāvis izsaka brīdinājumu Trampam
Irānas Augstākās nacionālās drošības padomes sekretārs Ali Laridžani izteicis brīdinājumu ASV prezidentam Donaldam Trampam, norādot, lai viņš "piesargās, ka netiek likvidēts".
"Ašūru [svarīga atceres diena islāma tradīcijās] mīlošā Irānas tauta nebaidās no jūsu papīra draudiem. Pat tie, kas ir lielāki par jums, nevarēs likvidēt Irānas tautu. Piesargājaties, ka netiekat likvidēts!" otrdien pauda Laridžani, kurš iepriekš bijis Irānas Revolucionārās gvardes loceklis un šobrīd uzskatāms par vienu no ietekmīgākajiem politiķiem Irānas režīmā.
Šos draudus viņš izteica pēc tam, kad Tramps sev piederošajā vietnē "Truth Social" paziņoja, ka uzbruks Irānai, ja tā bloķēs Hormuza šaurumu, kas ir kritisks enerģijas sašaurinājums Persijas līcī. "Ja Irāna darīs jebko, kas apturēs naftas plūsmu Hormuza šaurumā, ASV pret Irānu izvērsīs DIVDESMIT REIZES STIPRĀKUS uzbrukumus nekā līdz šim," pauda Baltā nama saimnieks.
Tikmēr Irānas armija solījusi vērsties pret ASV un Izraēlas ekonomiskajiem mērķiem, tai skaitā bankām, reģionā. "Ienaidnieks mums ir devis pilnu rīcības brīvību vērsties pret Savienoto Valstu un cionistu režīma ekonomiskajiem centriem un bankām," teikts armijas centrālās operatīvās pavēlniecības paziņojumā. Pavēlniecība mudināja reģiona iedzīvotājus netuvoties bankām tuvāk par kilometru.
Jāpiemin, ka aizvadītajā naktī ASV un Izraēlas triecienos cietusi Teherānas banka, un šajā triecienā nogalināti vairāki cilvēki. Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī. Raķešu triecienos un uzlidojumos cietušas daudzas Irānas pilsētas, arī galvaspilsēta Teherāna. Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un objektiem Persijas līča reģionā.