Daļai sūtījumu no pakomāta ar kodu vien vairs nepietiks
VAS “Latvijas Pasts”, kas pārvalda plašāko un pieejamāko pakomātu tīklu Latvijā, paziņo par unikālu pakalpojumu – personas identifikāciju pie pakomāta. Tas paredz iespēju adresātam izņemt sūtījumu, apliecinot identitāti ar Smart-ID vai eParakstu.
“Latvijas Pasts” ir vienīgais pasta komersants valstī, kas piedāvā šādu pakalpojumu pakomātu tīklā.
Jaunā funkcionalitāte apvieno stingras drošības prasības un augstvērtīgu klientu pieredzi, jo adresātiem ir iespējams saņemt individuāli adresētu sūtījumu sev ērtā laikā un vietā. Personas identifikācija ar Smart-ID vai eParakstu kalpo kā dokumentu pārbaude, tā ļaujot pakomātu tīklu izmantot arī paaugstinātas drošības sūtījumiem.
Jaunais risinājums paver priekšrocības tādām nozarēm, kam nepieciešama droša un personalizēta sūtījumu izsniegšana, tajā skaitā telekomunikācijas vai finanšu nozarē, farmācijā un veselības aprūpē. Tas paplašina iespējas organizēt noteiktu preču, piemēram, recepšu medikamentu izsniegšanu, nodrošinot gan normatīvo prasību ievērošanu, gan ērtu piekļuvi pakomātu pakalpojumam ārpus ierastā darba laika.
Risinājums ir pieejams visiem biznesa klientiem, kas noslēguši vienošanos par tā izmantošanu. Sagatavojot pakomāta sūtījumu, sūtītājam ir jānorāda adresāta personas kods, kas sistēmā tiek šifrēts un vēlāk droši izmantots identifikācijas procesā. Sūtījumu pakomātā iespējams saņemt, tikai autorizējoties ar Smart-ID vai eParakstu.
“Latvijas Pasta” pakomātu tīklu šobrīd veido 440 pakomātu visā valstī. No tiem 66 atrodas iekštelpās, toties 374 ir ārtelpu pakomāti. Uzņēmumam ir 37 unikālas pakomātu atrašanās vietas, no tām desmit ir pierobežā, kur tuvākajā apkārtnē nav neviena cita pakomātu pakalpojumu sniedzēja. Tādējādi “Latvijas Pasts” stiprina e-komercijas pieejamību arī reģionos.
“Latvijas Pasts” turpina attīstīt inovatīvus un biznesa klientu vajadzībām pielāgotus piegādes risinājumus, nostiprinot savas pozīcijas kā uzticams un drošs partneris ar plašāko pakomātu tīklu Latvijā.