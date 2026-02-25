Kas ir Karīna Šuliaka, kurai Epstīns novēlēja savu bagātību?
Kad atklātībā nāca ziņas par bēdīgi slavenā pedofila Džefrija Epstīna seksuālajiem noziegumiem, daudzi par vienu no viņa upuriem uzskatīja arī jauno baltkrievieti Karīnu Šuliaku. Tomēr 30. janvārī publiskotie Epstīna faili liecina, ka abus saistījušas ilglaicīgas attiecības, turklāt Epstīns savā testamentā tieši viņai bija novēlējis visu savu bagātību.
Epstīna bagātība neilgi pēc viņa nāves tika lēsta 600 miljonu dolāru [509 miljonu eiro] apmērā, un kā liecina ASV Tieslietu ministrijas publicētais Epstīna testaments, kas parakstīts 2019. gada 8. augustā, neilgi pirms smagos noziegumos apsūdzētais finansists tika atrasts miris savā cietuma kamerā, viņš savu bagātību bija paredzējis izdalīt 43 cilvēkiem. Šo cilvēku vidū ir gan viņa bijušie darbinieki - advokāti, asistenti, sabiedrotā Gīleina Maksvela, gan arī tādas prominentas figūras, kā Norvēģijas vēstniece Mona Jūla, Hārvarda universitātes profesors Martins Novaks, u.c. Vairāki vārdi publiskotajā testamentā ir aizsklāti.
Tomēr lielāko daļu savas bagātības Epstīns novēlējis 1989. gadā dzimušajai baltkrievietei Karīnai Šuliakai. Viņai Epstīns novēlējis 100 miljonus dolāru [85 miljonus eiro], savu māju Manhetenā, dzīvokli prestižā Parīzes rajonā, savas privātās salas, rančo Ņūmeksikā un 32 karātu saderināšanās gredzenu, ko viņš iegādājās par 1,2 miljoniem dolāru.
Kamēr Karīna visticamāk Epstīna bagātības tā arī neredzēs, jo ASV un Parīzes tiesībsargājošās iestādes lēmušas iesaldēt Epstīna līdzekļus, un vēlāk novirzīt tos fondam, kas palīdz no bijušā finansista seksuālās vardarbības cietušajiem upuriem, neatbildēts paliek jautājums - kādu lomu Karīna spēlēja Epstīna dzīvē, ja viņš viņai bija gatavs norakstīt lielāko daļu savas bagātības.
Laulības un ASV pilsonība
Saskaņā ar vairāku mediju sniegto informāciju, Karīna iepazinās ar Epstīnu 2009. gadā, kad viņa bija 20 gadus veca. Karīna vēlējās kļūt par zobārsti, bet Epstīns viņu uzaicināja uz Ameriku, solot: apmaksāt visus viņas izdevumus, palīdzēt nokārtot vīzu un iestāties universitātē. Karīna darījumam piekrita un drīz vien pārcēlās uz Ameriku. Tikmēr arī Epstīns savus solījumus pildīja un, veicot 100 tūkstošu dolāru lielu "ziedojumu" Kolumbijas Universitātei, iekārtoja Karīnu zobārstniecības fakultātē.
Karīnas vīzas termiņš noslēdzās 2013. gadā, un kā liecina e-pasts, ko 2013. gada augustā advokāts Arda Beskardes nosūtīja Epstīnam, pedofils viņai sarīkoja kāzas ar kādu savu paziņu vārdā Dženifera Kalina. „Tiklīdz tas būs iespējams, mums vajadzētu runāt par laulību. Vai esi Ņujorkā?” epastā pauda advokāts. Karīna un Dženifera apprecējās 2013. gada oktobrī, bet laulību šķīra 2018. gadā, kad Karīnai tika piešķirta Amerikas pilsonība. „Tagad, kad viņa ir amerikāniete, tev vajadzētu sarīkot viņai lielas svinības,” kādā ASV Tieslietu ministrijas publiskotā epastā norādīja advokāts.
Karīnas epasti Epstīnam: "Es mīlu labāko vīrieti pasaulē!"
Jāpiemin, ka ASV Tieslietu ministrijas publiskotajos Epstīna failos Karīnas vārds parādās vairāk nekā 40 tūkstošu reižu, un spriežot pēc epastiem, sieviete pildījusi Epstīna asistentes pienākumus - viņa organizējusi mēbeļu pasūtījumus, izsniegusi mājsaimniecības personālam paredzētās uniformas un organizējusi Epstīna tikšanos ar ietekmīgiem cilvēkiem. Tāpat Epstīna faili apliecina, ka pedofils no 2013. līdz 2016. gadam Karīnas vecākiem, kas dzīvoja Minskā, nosūtījis vismaz 80 tūkstošus dolāru lielu finansiālo palīdzību. Tāpat Šuliakas vecāki vismaz trīs reizes arī personīgi tikās ar Epstīnu, pēdējo reizi 2019. gadā — mazāk nekā mēnesi pirms pedofila aresta. Epstīna failos publicētajās e-pasta sarakstēs ir iekļauti ceļojumu maršruti un Epstīna norādījumi asistentiem sagaidīt Karīnas vecākus lidostā.
Epstīna failos lasāmas arī Karīnas un negodā kritušā finansista privātās sarunas, kurās Karīna velta Epstīnam romantiskus vārdus. Kādā e-pastā Karīna norāda: "Es mīlu labāko vīrieti pasaulē un viņš arī mani mīl. Cik tas ir lieliski". Citā viņa pauž: "Neatkarīgi no baumām, tu esi tīrākais vīrietis, ko esmu satikusi.” Bet kādā citā: "Es tevi ļoti mīlu, es vienmēr būšu ar tevi, lai kas arī notiktu".
Pēc epastiem, protams, nav nojaušams, cik ļoti informēta Karīna bija par Epstīna seksuālajiem noziegumiem - nepilngadīgu meiteņu izvarošanu un piespiešanu viņas nodarboties ar prostitūciju. Jāpiemin, ka jaunākajai oficiali zināmajai Epstīna upurei ir 14 gadu, tomēr vairāki ASV Tieslietu ministrijas publicētie foto, piemēram, dokuments ar nosaukumu EFTA01643270, kurā redzams attēls ar bērnu rozā krekliņā uz trepēm, ir ļoti satraucoši un liek uzdot daudz jautājumu... Avokāts Breds Edvardss, kas ir pārstāvējis vairāk nekā 200 Epstīna upurus norādījis, ka Epstīns iespējams bija “bīstamākais seksuālais plēsējs ASV vēsturē”.
Savādais zobārsta kabinets uz Epstīna salas
Iespējams vilkt arī paralēles ar Karīnas zobārstes izglītību un savādi iekārtoto istabu uz Epstīna salas "Mazā Sentdžeimsa" [tautā zināma kā "Pedofila sala"]. Jau ziņots, ka vienā no mājas ēkām sienas izrotātas ar dažādām sejas maskām, bet istabas centrālais elements ir zobārsta krēsls.
Pēc Epstīna failu publiskošanas laikraksts "The New York Times" ziņoja, ka Kolumbijas Universitāte ir disciplināri sodījusi divas personas no Stomatoloģijas koledžas - Dr. Tomasu Magnani un Dr. Letiju Mosu-Salentijnu - par to, ka viņi palīdzēja Džefrijam Epstīnam iekārtot viņa draudzeni Karīnu Šuliaku universitātē. Nekas daudz par Karīnas dzīvi šobrīd nav zināms, vien atsevišķi avoti norāda, ka sieviete, iespējams, patlaban dzīvo Ņujorkā.