Rumānija ļaus ASV izmantot savas gaisa bāzes operācijām pret Irānu
Rumānija atļaus ASV izmantot savas gaisa bāzes, lai uzpildītu degvielu lidmašīnām, kas iesaistītas ASV un Izraēlas karā pret Irānu, trešdien paziņoja Rumānijas prezidents Nikušors Dans.
Šo soli šodien apstiprināja Nacionālās aizsardzības augstākā padome un Rumānijas parlaments. Prezidents paziņojumā pēc padomes sanāksmes to nosauca par "pagaidu amerikāņu militārā aprīkojuma un spēku izvietošanu Rumānijā".
Šis solis ļaus uzpildīt degvielu lidmašīnām un izvietot novērošanas un satelītsakaru aprīkojumu, atklāja Dans. "Tas ir aprīkojums, kas stiprina Rumānijas drošību. Es vēlētos uzsvērt, ka šis aprīkojums ir aizsardzības aprīkojums un ka tas pats par sevi nav aprīkots ar ieročiem," skaidroja prezidents.
ASV varēs izmantot Mihaila Kogelničjanu bāzi netālu no Konstancas un bāzi Klužas apgabalā Rumānijas centrālajā daļā. Atļauja dota sākotnēji uz 90 dienām, aģentūrai AFP pastāstīja kāds oficiāls avots.
Katrā no abām bāzēm tiks izvietoti papildu 400 ASV karavīru.
Mihaila Kogelničjanu bāzē, kas atrodas netālu no Melnās jūras un ir pazīstama arī kā "MK", ir lielākā ASV militārā klātbūtne Rumānijā.
Pēc tam, kad Vašingtona oktobrī nolēma izvest daļu karavīru no Rumānijas, aptuveni 1000 ASV militārpersonu palika, tostarp aptuveni 800 atrodas Mihaila Kogelničjanu bāzē.
ASV armija izmanto šo bāzi kopš 1999. gada. Tā tika izmantota arī ASV operācijām Irākā un Afganistānā.
Rumānijas varasiestādes atvēlējušas vairāk nekā divus miljardus eiro, lai paplašinātu bāzi un līdz 2040. gadam padarītu to par vienu no lielākajām Eiropā.