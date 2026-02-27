Hilarija Klintone: "Es nezinu cik reižu nācās atkārtot: es nepazinu Epstīnu!"
Kādreizējā ASV valsts sekretāre un ASV pirmā lēdija Hilarija Klintone ceturtdien aiz slēgtām durvīm liecināja ASV Pārstāvju palātas Uzraudzības komitejas priekšā par izmeklešanu, kas uzsākta pret pedofilu Džefriju Epstīnu.
Pēc vairāk nekā sešarpus stundu ilgas nopratināšanas viņa medijiem paziņoja, ka ir “atbildējusi uz katru jautājumu tik pilnīgi, cik vien varēja, balstoties uz to, ko zināja”. Noklausīšanās laikā Klintone kategoriski noliedza, ka būtu pazinusi Epstīnu, un atkārtoti pauda, ka viņa savulaik ir konatktējusies ar Epstīna draudzeni un sabiedrības dāmu Gīlenu Maksvelu.
“Es nezinu, cik reižu man nācās atkārtot: es nepazinu Džefriju Epstīnu!’” viņa sacīja žurnālistiem. Vienlaikus viņa atzina, ka Gīlenu Maksvelu pazinusi virspusēji, piebilstot, ka Maksvela savulaik apmeklējusi viņas meitas Čelsijas kāzas kā kādas uzaicinātās personas pavadone.
Bijusī valsts sekretāre asi kritizēja republikāņus par to, ka viņi atteikušies rīkot atklātu sēdi, kurā viņas teiktais būtu pieejams plašākai publikai. "Mums nav ko slēpt. Mēs vairākkārt esam aicinājuši pilnībā publiskot Epstīna dokumentus. Mēs uzskatām, ka "saules gaisma" ir labākais dezinfekcijas līdzeklis," 17. februārī medijiem pauda Klintone. Tāpat viņa uzsvēra, ka jebkāda viņas vīra saistība ar Epstīnu esot beigusies vairākus gadus pirms izskanēja runas par viņa nelikumīgajām darbībām.
Klintone arī kritizēja nopratināšanas gaitu, norādot, ka daļa jautājumu esot novirzījušies no izmeklēšanas būtības. Pēc viņas teiktā, sēdes beigās republikāņu likumdevēji interesējušies pat par NLO un sazvērestības teoriju “Pizzagate”. Šādu jautājumu iekļaušanu viņa raksturoja kā “diezgan neparastu”, netieši liekot saprast, ka daļa iztaujāšanas bijusi politiski motivēta, nevis vērsta uz konkrētu faktu noskaidrošanu.
Komitejas priekšsēdētājs Džeimss Komers pēc sēdes norādīja, ka diskusija bijusi “produktīva” un ka viņš “uzzinājis daudz jauna”. Vienlaikus viņš apgalvoja, ka Klintone vairāk nekā desmit reižu esot uz jautājumiem atbildējusi: “Es nezinu, jums par to būtu jāvaicā manam vīram.” Komers piebilda, ka komitejai esot “daudz jautājumu viņas vīram - bijušajam ASV prezidentam Bilam Klintonam”, kura liecības komiteja uzklausīs šodien.