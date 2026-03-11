Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa.
Hokejs
Šodien 21:28
Batņa saņem noraidījumu līdz mača beigām, “Pelicans” izcīna uzvaru
Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa trešdien Somijas hokeja čempionāta spēlē nopelnīja lielo noraidījumu līdz mača beigām, bet viņa pārstāvētā Lahti "Pelicans" komanda izcīnīja uzvaru.
"Pelicans" savā laukumā ar 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) pārspēja Lapēnrantas "SaiPa", kuras pieteikumā nebija vārtsarga Gustava Dāvja Grigala.
Batņa mača astotajā minūtē par sitienu pretiniekam galvas un kakla rajonā saņēma spēles noraidījumu, par kuru vēlāk var tikt piešķirta vairāku maču diskvalifikācija.
"Pelicans" ar 80 punktiem 57 spēlēs ieņem desmito pozīciju, bet "SaiPa" ar 109 punktiem ir otrajā vietā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".