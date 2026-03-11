Atklāts, cik valstij izmaksās četri "airBaltic" repatriācijas reisi no Dubaijas uz Rīgu
Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" iesniegusi Ārlietu ministrijai (ĀM) rēķinu par 600 000 eiro saistībā ar repatriācijas reisiem no Dubajas uz Rīgu, kur 565 pasažieru līdzmaksājums veido 197 750 eiro jeb 350 eiro par vienu pasažieri, informēja ĀM preses sekretāre Diāna Eglīte.
Līdz ar to valstij četri repatriācijas reisi no Dubaijas uz Rīgu izmaksās 402 250 eiro, kas saskaņā ar Ministru kabinetā lemto tiks segti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Jau rakstīts, ka valdība 5. marta ārkārtas sēdē nolēma atbilstoši faktiskajiem izdevumiem piešķirt ne vairāk 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE) un nodrošināt līdz pieciem repatriācijas avioreisiem, bet nepieciešamības gadījumā vairāk, taču nepārsniedzot kopējo finansējuma apmēru.
Valdība vienojās, ka, īstenojot repatriācijas pasākumus, prioritāte piešķirama ģimenēm ar bērniem, nepilngadīgajiem, personām ar veselības un kustību traucējumiem, grūtniecēm, senioriem, personām ar invaliditāti, bērniem bez pavadoņa un citām sociāli mazaizsargātajām personām.
Tāpat valdība lēma, ka aviopasažierim līdzmaksājums biļetes iegādei "airBaltic" organizētajam repatriācijas reisam ir 350 eiro.
ĀM iepriekš atzīmēja, ka viena aviācijas reisa kopējās izmaksas, pamatojoties uz "airBaltic" sniegto informāciju, plānotas aptuveni 150 000 eiro, rēķinot, ka vienā avioreisā varētu būt 150 personas, vidēji vienas personas transporta izdevumi varētu maksāt aptuveni 1000 eiro.
Satiksmes ministrijai kā "airBaltic" kapitāldaļu turētājam bija uzdots pārliecināties, ka uzņēmuma piedāvātā pakalpojuma cena repatriācijas reisam atbilst faktiskajām izmaksām un nepārsniedz piedāvājumu citiem līdzvērtīga pakalpojuma saņēmējiem.
Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī. Raķešu triecienos un uzlidojumos cietušas daudzas Irānas pilsētas, arī galvaspilsēta Teherāna. Savukārt Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un ASV militārajiem objektiem Persijas līča reģionā. Irānā triecienos dzīvību zaudējuši vismaz 1200 cilvēku, bet vairāk nekā 10 000 cilvēku ievainoti.