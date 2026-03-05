Smaida un smejas: Klintons negaidīti jautrā noskaņā, pētot Epstīna lietas materiālus. VIDEO
Pirmdien ASV Pārstāvju palātas Uzraudzības komiteja publicējusi vairāk nekā deviņas stundas garus videoierakstus ar bijušā ASV prezidenta Bila Klintona un bijušās valsts sekretāres Hilarijas Klintones liecībām, kuras sniegtas saistībā ar mirušā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas izmeklēšanu. Taču īpaši tiek apspriesta bijušā prezidenta reakcija uz lietas materiāliem, kurus aplūkojot, viņš smaidījis, kamēr advokāts mēģinājis viņam tos atņemt.
"Īslaicīga paziņa"
Klintons savā deviņas stundas garajā liecībā kategoriski noliedza, ka viņam būtu bijusi jebkāda informācija par Epstīna veiktajiem noziegumiem.
Viņš apgalvoja, ka Epstīns bijis tikai "īslaicīgs paziņa" un viņu attiecības beigušās gadiem pirms noziegumu nākšanas gaismā.
Tāpat eksprezidents uzsvēra, ka tikšanās bijušas saistītas tikai ar viņa dalību labdarības projektos.
„Man nebija ne jausmas par Epstīna pastrādātajiem noziegumiem,” savā ievadrunā pirms noklaušināšanas Kongresa komitejā, kas izmeklē finansista un notiesātā dzimumnoziedznieka lietu, apgalvoja Klintons.
Sēdes laikā tika demonstrēti materiāli, kas iegūti kratīšanu laikā Epstīna īpašumos. To vidū ir gan mākslas darbi, gan fotogrāfijas, kurās fiksēta Klintona klātbūtne.
Komentē skandalozo foto
Īpašu uzmanību izpelnījās attēls, kurā eksprezidents redzams relaksētā pozā džakuzi kopā ar gados jaunu sievieti.
Bijušais prezidents skaidroja, ka foto uzņemts Brunejā pēc oficiālas vizītes un šai situācijai nav bijis nekāda seksuāla rakstura.
Klintons atzina, ka bijis „draudzīgās attiecībās” ar notiesāto Epstīna līdzgaitnieci Gīleinu Maksvelu, taču nosauca viņas rīcību par briesmīgu. Tāpat liecībās parādījās informācija par Klintona sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, kurās Tramps esot pieminējis savu iepriekšējo draudzību ar Epstīnu, kas beigusies nekustamā īpašuma darījuma dēļ.
Pašlaik ne pret vienu no Klintoniem nav izvirzītas oficiālas apsūdzības Epstīna lietā, un abi turpina uzturēt apgalvojumu, ka viņu iesaiste aprobežojusies ar publiskiem un labdarības pasākumiem.
Smaida, skatot lietu
Tikmēr medijos plaši tiek apspriests Klintona svārstīgais emocionālais stāvoklis. Publiskotajos videoierakstos redzams, ka bijušais Baltā nama saimnieks brīžiem šķita manāmi satriekts, savukārt citos brīžos smēja.
Tāpat medijos plaši apspriesta situācija, kurā redzams, kā Klintons smaida, skatot atsevišķus Epstīna lietas materiālus, kamēr viņa advokāts mēģina tos atņemt.
Jau vēstīts, ka ASV Tieslietu ministrija publiskojusi vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.
Pakļaujoties republikāņu politiskajam spiedienam, ASV prezidents Donalds Tramps pagājušā gada novembrī parakstīja likumprojektu, kas Tieslietu ministrijai deva 30 dienas, lai publiskotu lielāko daļu ar Epstīnu saistīto lietu.
Demokrātu publicētie Epstīna foto
Demokrāti, kuri vada Pārraudzības komiteju Pārstāvju palātā, piektdien publicēja 19 fotoattēlus un vēlāk vēl 70 fotogrāfiju, kas tika atrastas bēdīgi ...
Tieslietu ministrija pēc tam, kad bija nokavējusi 19. decembra termiņu, kurā bija jāpublisko visi dokumenti, paziņoja, ka uzticējusi simtiem juristu pārskatīt dokumentus, lai noteiktu, kas ir jārediģē, lai aizsargātu seksuālās vardarbības upuru identitāti un neapdraudētu notiekošo izmeklēšanu.
Pedofila Džefrija Epstīna sala "Mazā Sentdžeimsa"
Negodā kritušajam ASV finansistam piederošo salu cilvēki mēdz dēvēt dažādos vārdos - pats Epstīns to sauca par "Mazo Sentdžeimsu", daudzi to ...
Pārbaudāmo dokumentu skaits ir pieaudzis līdz aptuveni sešiem miljoniem, ieskaitot kopijas, norādīja ministrija. Pirms Ziemassvētkiem Tieslietu ministrija publicēja tūkstošiem dokumentu, arī fotogrāfijas, interviju stenogrammas, zvanu žurnālus un citus materiālus. Daudzi no tiem jau bija publiski pieejami vai arī bija stipri rediģēti.