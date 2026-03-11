“To izdarīja Irāna” - Trampa teiktais nesakrīt ar izmeklēšanas datiem par nāvējošo triecienu meiteņu skolai
Saskaņā ar sākotnējiem secinājumiem notiekošajā militārajā izmeklēšanā, par nāvējošu “Tomahawk” raķetes triecienu Irānas pamatskolai, kurā mācījās tikai meitenes, ir atbildīgas Amerikas Savienotās Valstis.
Kā ziņo The New York Times, 28. februāra trieciens pa “Shajarah Tayyebeh” pamatskolas ēku, kurā gāja bojā vismaz 175 cilvēki, lielākoties bērni, noticis ASV militārpersonu mērķēšanas kļūdas dēļ.
Amerikāņu spēki veica triecienus tuvējai Irānas bāzei, kuras teritorija agrāk sniedzās arī skolas teritorijā, taču vēlāk tā bija norobežota ar sienu, atbrīvota rotaļu laukumiem un nokrāsota košās krāsās. ASV Centrālās pavēlniecības virsnieki trieciena mērķa koordinātas sagatavoja, izmantojot novecojušus datus, ko bija sniegusi Aizsardzības izlūkošanas aģentūra, medijam stāstīja ar izmeklēšanu iepazīstināti avoti.
Joprojām nav zināms, kāpēc amatpersonas pirms uzbrukuma nepārbaudīja novecojušo informāciju. Trieciens skolai Minābā Irānas dienvidos tika veikts tajā pašā dienā, kad reģionā sākās kopīgie ASV un Izraēlas triecieni.
Pentagons atteicās komentēt šo ziņojumu, norādot, ka incidents tiek izmeklēts. Savukārt ASV prezidents Tramps trešdien žurnālistiem sacīja, ka par šo ziņojumu viņam nekas neesot zināms.
Iepriekš Tramps par nāvējošo incidentu vainoja Irānu, sestdien žurnālistiem apgalvojot, ka tieši Teherāna devusi triecienu skolai, lai gan aizsardzības ministrs Pīts Hegsets neko tādu neapstiprināja. “Kā jūs zināt, viņi ir ļoti neprecīzi ar savu bruņojumu. Viņiem nav nekādas precizitātes. To izdarīja Irāna,” Tramps sacīja lidmašīnā Air Force One, kamēr Hegsets stāvēja aiz viņa.
Pirmdien prezidents šo apgalvojumu atkārtoja vēlreiz, pieļaujot, ka Irānas rīcībā esot “Tomahawk” raķetes. Viņš apgalvoja, ka šīs raķetes tiek “pārdotas citām valstīm”, lai gan pašlaik notiekošajā konfliktā ASV armija ir vienīgais zināmais bruņotais spēks, kas izmanto šo munīciju.
Kad "Times "reportieris Trampam vaicāja, kāpēc viņš ir vienīgā amatpersona savā administrācijā, kas vaino Irānu, viņš atbildēja: “Tāpēc, ka es vienkārši par to nezinu pietiekami daudz.”
Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita otrdien uzstāja, ka Tramps “neko neizdomā” un ka viņa izteikumi esot “sajūta, kas balstīta faktos”.
Viņa piebilda, ka Tramps pieņems Pentagona izmeklēšanas secinājumus.
Šis postošais trieciens — ja tas apstiprināsies, viena no lielākajām ASV armijas atsevišķajām kļūdām vairāku desmitgažu laikā — izraisījis sašutumu, demokrātu likumdevējiem pieprasot Trampa administrācijai paskaidrojumus par notikušo.