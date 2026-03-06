Publicēti jauni Epstīna faili, kuros seksuālā vardarbībā apsūdzēts arī Donalds Tramps
ASV Tieslietu departaments publiskojis jaunus dokumentus no bēdīgi slavenā pedofila Džefrija Epstīna lietas, kuros iekļautas kādas sievietes liecības, kurās viņa apsūdz ASV prezidentu Donaldu Trampu seksuālā vardarbībā.
Dokumentos apkopotas vairākas liecības no 2019. gadā notikušas FIB nopratināšanas. Saskaņā ar dokumentiem sieviete izmeklētājiem stāstījusi, ka 1980. gados, kad bijusi aptuveni 13 gadus veca viņu seksuāli izmantojis gan Tramps, gan Epstīns un viņa paziņas. Dokumentos norādīts, ka sieviete sazinājusies ar FIB pēc tam, kad fotogrāfijā atpazinusi Epstīnu, kuru viņa savās liecībās saukusi par “Džefu”.
Aizvadītajā nedēļā Jauns.lv jau ziņoja, ka Epstīna failos iztrūkst trīs intervijas ar sievieti, kas apgalvojusi, ka ASV prezidents Donalds Tramps viņu seksuāli izmantojis. 24. februārī kāds demokrātu likumdevējs norādīja uz acīmredzami trūkstošajiem dokumentiem, norādot, ka ASV Tieslietu ministrija nav ievērojusi likumu, kas paredzēja publiskot visus Epstīna lietas materiālus.
ASV Tieslietu departaments sniedzis komentāru norādot, ka dokumenti sākotnēji netika publicēti kopā ar citiem materiāliem klasifikācijas kļūdas dēļ. Tikmēr Baltais nams paziņojumā nodēvējis apsūdzības pret Trampu par "nepatiesām un sensacionālām", un atsaucās uz iepriekšējo ASV Tieslietu ministrijas paziņojumu, kurā norādīts, ka “daļa Epstīna failu satur nepatiesus un sensacionālus apgalvojumus, kas vērsti pret prezidentu Trampu”.
Epstīna faili kļuvuši par "lēnu indi" Trampa administrācijai. Sākotnēji tā tika kritizēta, ka publiskoja Epstīna failus sešas nedēļas pēc noteiktā termiņa, bet vēlāk - par to, ka vairāki dokumenti failos nebija iekļauti vai bija stipri rediģēti. Šobrīd administrācija tiek kritizēta par to, ka Epstīna failu publiskošana bijusi slikti organizēta – dokumentos joprojām konstatēti iztrūkumi, kā arī piefiksēti gadījumi, kad dokumentos nav tikuši aizklāti upuru vārdi vai intīmas fotogrāfijas.
ASV Pārstāvju palātas demokrāti, kuriem pievienojušies arī pieci republikāņu kongresmeņi, nobalsojuši par lēmumu izsaukt uz Kongresu tieslietu ministri Pemu Bondi, kur viņai zem zvēresta par notikušo būs jāsniedz liecība. Tāpat jau šīs nedēļas beigās gaidāma vēl 47 000 jaunu Epstīna lietas dokumentu publiskošana.
Demokrātu publicētie Epstīna foto
Demokrāti, kuri vada Pārraudzības komiteju Pārstāvju palātā, piektdien publicēja 19 fotoattēlus un vēlāk vēl 70 fotogrāfiju, kas tika atrastas bēdīgi ...