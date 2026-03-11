“Tas ir privāts ceļojums. Mēs viņus neaicinājām” - Kijiva noraida Ungārijas “delegāciju” sarunām par “Družba” atjaunošanu
Konflikts starp Kijivu un Budapeštu par cauruļvadu "Družba", pa kuru tiek transportēta Krievijas nafta, trešdien saasinājies, Ungārijai paziņojot, ka tā nosūtījusi uz Ukrainu delegāciju sarunām, taču Kijiva noliegusi, ka šai delegācijai būtu oficiāls statuss.
Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba" ir pārtrauktas kopš janvāra beigām, kad cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukuma rezultātā. "Družba" darbības pārrāvums radījis politisko spriedzi Kijivas attiecībās gan ar Ungāriju, gan Slovākiju. Abas valstis apsūdz Ukrainu, ka tā apzināti kavē naftas cauruļvada darbības atsākšanu.
Ungārijas enerģētikas ministrs Gābors Cepeks paziņoja, ka delegācijas mērķis būs risināt sarunas par "Družba" darbības atsākšanu, un tajā pārstāvēta arī Slovākija. "Misijas mērķis ir stingri aizstāvēt Ungārijas intereses pie sarunu galda un nodrošināt, lai naftas cauruļvads "Družba" tiktu atvērts pēc iespējas ātrāk," uzsvēra ministrs.
Delegācijas uzdevums ir noskaidrot faktus, novērtēt cauruļvada stāvokli un radīt nepieciešamos apstākļus tā atsākšanai, skaidroja Cepeks.
Kijiva paziņoja, ka ir informēta par to, ka robežu šķērsojusi ungāru grupa, bet uzsvēra, ka nav plānotas sarunas ar amatpersonām. "Tas ir privāts ceļojums. Mēs viņus neaicinājām," norādīja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja pirmais vietnieks Serhijs Kisļica, klātesot Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim un žurnālistiem.
Iepriekš Ukrainas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis žurnālistiem teica, ka ungāru "grupai nav nekāda oficiāla statusa un nav paredzētas nekādas oficiālas tikšanās, tāpēc ir nepārprotami nepareizi viņus saukt par delegāciju".
Zelenskis pagājušajā nedēļā paziņoja, ka cauruļvada darbības atjaunošana varētu prasīt četras līdz sešas nedēļas.
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns mudinājis Eiropas Savienību (ES) apturēt sankcijas pret Krievijas naftu un gāzi, lai novērstu cenu pieaugumu kopš Tuvo Austrumu kara sākuma.
Orbāns ir pastiprinājis Ukrainas kritiku pirms Ungārijā 12. aprīlī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, kurās paredzama spraiga cīņa par varu.
Ungārijas un Ukrainas attiecības vēl vairāk saasinājās pēc tam, kad Ungārija aizturēja septiņus Ukrainas valsts bankas darbiniekus un konfiscēja 80 miljonus ASV dolāru skaidrā naudā un deviņus zelta stieņus, ko viņi transportēja no Austrijas.