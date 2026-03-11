FIB brīdina: Irānai varētu būt nodoms ar droniem uzbrukt Kalifornijai no kuģa
ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) pēdējās dienās brīdinājis Kalifornijas policijas departamentus, ka Irāna varētu atriebties par ASV uzbrukumiem, vēršot dronu triecienus pret ASV Rietumkrastu.
“Nesen ieguvām informāciju, ka 2026. gada februāra sākumā Irāna, iespējams, apsvēra pārsteiguma uzbrukumu ar bezpilota lidaparātiem no neidentificēta kuģa pie ASV teritorijas krastiem, konkrēti pret nenoteiktiem mērķiem Kalifornijā, gadījumā, ja ASV veiktu triecienus pret Irānu,” teikts februāra beigās izplatītajā brīdinājumā. “Mums nav papildu informācijas par šī iespējamā uzbrukuma laiku, metodi, mērķi vai izpildītājiem.”
Brīdinājums izplatīts tieši laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija sāka savu joprojām notiekošo uzbrukumu Islāma Republikai. Irāna atbildējusi ar dronu triecieniem pret mērķiem visā Tuvajos Austrumos.
ASV izlūkdienestu amatpersonas pēdējos mēnešos paudušas bažas arī par Meksikas narkokarteļu aizvien plašāko dronu izmantošanu un iespēju, ka šī tehnoloģija varētu tikt izmantota uzbrukumiem ASV spēkiem un personālam pie Meksikas robežas.
Kāds neapstiprināts ziņojums liecina, ka neidentificēti Meksikas karteļu līderi bija atļāvuši uzbrukumus, izmantojot dronus, kas aprīkoti ar sprāgstvielām, pret ASV tiesībsargājošajām iestādēm un ASV militārpersonām gar ASV un Meksikas robežu. “Šāda veida uzbrukums ASV personālam vai interesēm Savienoto Valstu teritorijā būtu bezprecedenta gadījums, taču tas ilustrē ticamu scenāriju, lai gan (karteļi) parasti izvairās no darbībām, kas izraisītu nevēlamu ASV iestāžu uzmanību vai reakciju.”
Džons Koens, bijušais Iekšzemes drošības departamenta izlūkošanas vadītājs, sacīja, ka viņu satrauc iespēja, ka dronu karadarbība varētu nākt gan no Klusā okeāna, gan no Meksikas puses.
“Mēs zinām, ka Irānai ir plaša klātbūtne Meksikā un Dienvidamerikā, tai ir saiknes, tai ir droni, un tagad tai ir arī motivācija veikt uzbrukumus,” sacīja Koens. “FIB rīkojas gudri, izplatot šo brīdinājumu, lai štatu un vietējās iestādes varētu labāk sagatavoties un reaģēt uz šāda veida draudiem. Šāda informācija tiesībsargājošajām iestādēm ir kritiski svarīga.”
Lai gan FIB brīdinājumā netika precizēts, kā un kad kuģi ar uzbrukuma droniem varētu pietuvoties ASV kontinentālajai daļai, izlūkdienestu amatpersonas jau ilgu laiku paudušas bažas par aprīkojuma iepriekšēju izvietošanu — vai nu uz sauszemes, vai uz kuģiem jūrā — gadījumam, ja Izraēla vai ASV dotu triecienu Irānai.