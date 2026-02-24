Epstīna lietas dokumenti satricina slavenību pasauli - minēti princis Harijs, Bejonse, Miks Džegers un citi
Jaunākā ar amerikāņu finansistu Džefriju Epstīnu, kuru apsūdzēja nepilngadīgo seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā, saistīto dokumentu publiskošana Holivudā izraisījusi jaunus šoka viļņus, savā “virpulī” ieraujot skaļus vārdus no mūzikas, kino un pat karalisko aprindu pasaules.
No popzvaigznes Šapelas Roanas lēmuma pārtraukt sadarbību ar Keisija Vasermana talantu aģentūru līdz pat ziņām, ka izklaides industrijas vadītāja Tomija Motolas plānotā pastas mērces sadarbība ar Džimiju Falonu, iespējams, ir “iesaldēta” — viļņošanās efekts ir aizsniedzies krietni tālāk par pašiem dokumentiem.
Nesen ASV Tieslietu ministrija publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu.
“Neviens negrib atrasties 50 pēdu attālumā no jebkura, kas parādās Epstīna failos"
Tostarp dokumentos izskanējusi arī bijušā “Sony Music Entertainment” vadītāja Tomija Motolas draudzība ar Džefriju Epstīnu. “Vai Tomijs Motola šodien atnāca agrāk? Tikai interesējos,” 2012. gadā e-pastā Epstīnam rakstīja viņa asistente. Gadu vēlāk viņa nosūtīja ziņu: “Lūdzu, piezvani Tomijam Motolam.”
Viņu attiecības bijušas pietiekami tuvas, lai 2011. gada decembrī Motola nosūtītu Epstīnam milzīgu šokolādes kasti. Savukārt 2017. gadā Motola, spriežot pēc e-pastiem, Epstīnam nosūtīja dāvanu grozu.
Lai gan Motola nav apsūdzēts nekādā pārkāpumā, viņa draudzība ar Epstīnu ir ietekmējusi viņa biznesu. Motolas gaidāmā pastas mērces sadarbība ar Džimiju Falonu tagad esot apturēta. “Neviens negrib atrasties 50 pēdu attālumā no jebkura, kas parādās Epstīna failos,” izdevumam sacīja projekta iekšējais avots.
"Uz salu devos arhitektūras, nevis iemītnieku dēļ"
Epstīna izmeklēšanas dokumentu pēdējā paketē e-pastā tika pieminēts arī ASV mediju un interneta uzņēmumu holdinga koncerna IAC augstākā līmeņa vadītājs un valdes priekšsēdētājs Berijs Dilers. “Berijs Dilers gribētu doties pārgājienā uz salas. Lūdzu, noorganizē (Džefrijs teica, ka par to ar tevi parunās),” 2003. gada e-pastā personai ar aizklātu vārdu rakstīja Džefrija Epstīna tuvākā līdzgaitniece Gisleina Maksvela.
Dilers nesen skaidroja: “Es droši vien esmu vienīgais, kurš uz salu devās arhitektūras, nevis iemītnieku dēļ.”
Failos minēts arī režisors Brets Ratners (vislabāk pazīstams ar “Sastrēgumstunda” franšīzi) – attēlā redzams, kā Ratners apskauj sievieti, kuras identitāte ir aizklāta. Ratners skaidroja, ka attēlā redzamā sieviete bija viņa draudzene. “Es viņu mīlēju. Mēs bijām saderinājušies. Viņa bija mana līgava. Mēs aizgājām uz pasākumu, sēdējām uz dīvāna, un tajā pasākumā tika uzņemta šī fotogrāfija.”
Vēstulē minēti vairāk nekā 300 augsta profila vārdi
Lietas dokumentos parādās arī Meganas Mārklas, Alisas Milano, Rouzijas O’Donelas un princeses Diānas vārdi, taču tas nenozīmē, ka viņas būtu saistītas ar Epstīnu. Šie vārdi minēti preses rakstos un ziņu apkopojumos, ko Epstīnam un Gisleinai Maksvelai regulāri sūtīja kā ikdienas mediju jaunumu pārskatu par slavenībām un aktualitātēm.
ASV ģenerālprokurore Pema Bondi 14. februārī vēstulē Kongresam paziņoja, ka saskaņā ar Epstīna lietas caurskatāmības akta 3. sadaļu esot publiskoti “visi” Epstīna faili. Vēstulē minēti vairāk nekā 300 augsta profila vārdi, tostarp Jay-Z, Bejonse, Bils Kosbijs, Kurts Kobeins un princis Harijs.
Vēstulē teikts, ka sarakstā iekļautās personas failos parādās vismaz vienu reizi, piebilstot, ka vārdi parādās “ļoti dažādos kontekstos”. “Daļai no vēstulē minētajiem vārdiem esot bijusi plaša tieša e-pasta saziņa ar Epstīnu vai Maksvelu, kamēr citi pieminēti “kādā dokumenta daļā (tostarp preses publikācijās), kas pēc būtības nav saistīta ar Epstīna un Maksvelas lietām,” teikts vēstulē.
Vairākas slavenības parādās arī izmeklēšanas gaitā publiskotajos fotoattēlos. Vienā no tiem redzams “The Rolling Stones” līderis Miks Džegers, kurš sēž starp Džefriju Epstīnu un bijušo ASV prezidentu Bilu Klintonu. Citā kadrā Džegers pozē kopā ar Klintonu un sievieti, kuras identitāte dokumentos ir aizklāta.
Savukārt decembrī publiskotā fotoattēlā, kas saistīts ar Epstīna izmeklēšanu, redzami Daeina Rosa un Maikls Džeksons. Tajā pašā kadrā redzams arī Bils Klintons, kurš stāv līdzās, ar roku ap Maiklu Džeksonu.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
Pedofila Džefrija Epstīna sala "Mazā Sentdžeimsa"
Negodā kritušajam ASV finansistam piederošo salu cilvēki mēdz dēvēt dažādos vārdos - pats Epstīns to sauca par "Mazo Sentdžeimsu", daudzi to ...