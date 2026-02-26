Epstīna failos iztrūkst vairāki dokumenti, kuros pieminēts Tramps
Saskaņā ar medija CNN veikto pārskatu ASV Tieslietu ministrijas publicētajos Epstīna failos iztrūkst trīs intervijas ar sievieti, kas apgalvojusi, ka ASV prezidents Donalds Tramps viņu seksuāli izmantojis laikā, kad viņa vēl bija nepilngadīga.
Pierādījumu reģistrā, kas nodots Epstīna līdzgaitnieces Gīlenas Maksvelas advokātiem, bija iekļauti 325 Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) liecinieku ieraksti, taču ASV Tieslietu ministrijas publiskotajos Epstīna failos iztrūkst vairāk nekā 90 no šiem failiem. Starp trūkstošajiem dokumentiem ir arī trīs intervijas, ko sniegusi sieviete, kura aģentiem pastāstīja, ka Epstīns viņu vairākkārt izmantojis, sākot ar laiku, kad viņa bija vien 13 gadus veca. Tāpat sieviete norādīja, ka laikā, kad viņa bija nepilngadīga, viņu seksuāli izmantoja arī Donalds Tramps.
Otrdien kāds demokrātu likumdevējs norādīja uz acīmredzami trūkstošajiem dokumentiem, norādot, ka ASV Tieslietu ministrija nav ievērojusi likumu, kas paredzēja publiskot visus Epstīna lietas materiālus. “Bija cietusī, kura izvirzīja nopietnas apsūdzības pret prezidentu,” medijam CNN pauda Pārstāvju palātas Uzraudzības komitejas vadošais demokrāts Roberts Garsija. “Taču virkne dokumentu, tai skaitā FIB veiktās intervijas ar šo cietušo - nav publiskotas .”
Tramps konsekventi noliedzis jebkādus pārkāpumus, kas būtu saistīti ar viņa kādreizējo pazīšanos ar Epstīnu. Bet Baltais nams paziņojumā nodēvējis apsūdzības pret Trampu par "nepatiesām un sensacionālām". Tāpat Trampa administrācijas pārstāvji atsaucās uz iepriekšējo ASV Tieslietu ministrijas paziņojumu, kurā norādīts, ka “daļa Epstīna failu satur nepatiesus un sensacionālus apgalvojumus, kas vērsti pret prezidentu Trampu”.
Tikmēr ASV Tieslietu ministrijas pārstāvis noliedzis, ka kādi Epstīna lietas dokumenti būtu dzēsti, un uzsvēra, ka departaments ievēro likumu. “Mēs neko neesam dzēsuši, un, kā jau esam teikuši, visi attiecīgie dokumenti ir tikuši publicēti,” sacīja pārstāvis. Dokumenti, kas nav iekļauti publiskojumā, esot “dublikāti, aizsargāti vai ir daļa no notiekošas federālas izmeklēšanas”. Uz papildu jautājumiem par konkrētiem failiem viņi neatbildēja. Medijs pieļauj, ka, iespējams, ka daļa dokumentu, kas minēti Maksvelas pierādījumu reģistros, varētu būt pieejami citur bez norādītajiem sērijas numuriem vai ar aizkrāsotiem numuriem.
Kopš sākotnējās publiskošanas daudzi dokumenti DOJ Epstīna lietas vietnē ir gan izņemti, gan atkal pievienoti. Aizvadītajā nedēļā mediji konstatēja, ka Epstīna failos iztrūkst vēl aptuveni ducis interviju, taču otrdien pēcpusdienā tie jau bija pieejami tiešsaistē. Arī viens no diviem pierādījumu reģistriem pagājušajā nedēļā nebija pieejams, bet tagad atkal ir pieejams. ASV Tieslietu ministrijas pārstāvis skaidroja, ka tas “uz laiku tika noņemts cietušo datu aizklāšanas dēļ”.
Vairāki Epstīna upuri pēdējās nedēļās pārskatījuši ASV Tieslietu ministrijas vietni, meklējot dokumentus par savām intervijām ar FIB, taču bez rezultātiem. “Mēs visi meklējām savas intervijas,” CNN sacīja Džesa Maiklsa, kuru Epstīns seksuāli izmantoja, kad viņai bija 22 gadi. "Spēcīgi aizklātie dokumenti un trūkstošie interviju ziņojumi liecina, ka “šis Tieslietu departaments faktiski maldina visu valsti,” viņa apgalvoja.