Putins pastāstījis Trampam kārtējo "pasaku" par Krievijas armijas "panākumiem" Ukrainā
Pirmo reizi vairāku mēnešu laikā ASV un Krievijas prezidenti Tramps un Putins sarunājās pa tālruni.
ASV prezidents Donalds Tramps un Kremļa valdnieks Vladimirs Putins 9. martā veica telefonsarunu, lai apspriestu starptautisko situāciju un Krievijas karu pret Ukrainu, paziņoja Krievijas diktatora palīgs Jurijs Ušakovs.
Viņš norāda, ka sarunu uzsāka ASV puse. Sarunā uzmanība tika pievērsta aktuāliem globāliem notikumiem, tostarp situācijai Tuvajos Austrumos un Ukrainas un Krievijas kara atrisināšanai. Tika apspriestas arī sarunas, kas notiek ar ASV pārstāvju piedalīšanos.
Pēc Ušakova teiktā, Tramps pauda interesi par ātru karadarbības izbeigšanu un ilgtspējīga miera līguma panākšanu. Amerikāņu līderis uzsvēra nepieciešamību rast diplomātisku konflikta risinājumu.
Atbildot uz to, Putins paziņoja, ka Maskava atzinīgi vērtē Vašingtonas starpniecības iniciatīvas. Viņš arī runāja par situāciju frontē, apgalvojot, ka Krievijas armija it kā virzās uz priekšu pa kontakta līniju. Pēc viņa teiktā, tam vajadzētu pamudināt Kijivu uz sarunām.
Šī saruna iezīmēja pirmo Putina un Trampa kontaktu kopš 2025. gada beigām. Pēc Kremļa teiktā, saruna ilga aptuveni stundu.
Pats Tramps par sarunu izteicās, ka tā bijusi "iedvesmojoša".
"Mēs runājām par Ukrainu, kas vienkārši ir nebeidzama cīņa," žurnālistiem pavēstīja Tramps, piebilstot, ka, viņaprāt, tā tomēr bijusi pozitīva saruna šajā jautājumā.
Tikmēr Ukrainas varas iestādes iepriekš ziņoja par panākumiem frontē. Ukrainas prezidents paziņoja, ka ziemas-pavasara operācijas laikā Ukrainas armija atbrīvoja aptuveni 460 kvadrātkilometrus teritorijas.
Šo informāciju apstiprina arī neatkarīgi analītiķi. Turklāt marta sākumā Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs ziņoja par vairāku apdzīvoto punktu deokupāciju dienvidu sektorā.