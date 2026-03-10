Policija atklāj bīstamu laupīšanas shēmu Rīgā - viltus pircējs tikšanās laikā uzbrūk ar nazi un atņem mantas
Valsts policija aizturējusi 2006. gadā dzimušu jaunieti aizdomās par vismaz divām laupīšanām Rīgā.
Kā informēja Valsts policijā, ļaundaris savus upurus, tostarp pusaudžus, noskatījis saziņas lietotnē "Telegram". Sarakstē viņš uzdevies par pircēju, bet klātienes tikšanās laikā, piedraudot ar nazi vai šaujamierocim līdzīgu priekšmetu, pārdevēju aplaupījis.
Pirmais laupīšanas gadījums reģistrēts 28. februārī Purvciema apkaimē. Kāds nepilngadīgais "Telegram" bija ievietojis sludinājumu par personīgā apģērba tirdzniecību. Tikšanās laikā viltus pircējs izvilcis šaujamierocim līdzīgu priekšmetu, atņēmis mantas un meties bēgt. Cietušais par notikušo nekavējoties paziņojis tēvam, kuram izdevies laupītāju izsekot un panākt kādā vietējā pārtikas veikalā. Starp abiem izcēlusies fiziska sadursme, kuras laikā uzbrucējam izkritis ierocim līdzīgais priekšmets, taču viņam izdevies aizbēgt ar nolaupītajām drēbēm.
Jau nākamajā dienā, 1. martā, Rīgas centrā fiksēts līdzīgs noziegums. Šoreiz laupītājs, piedraudot ar nazi, atņēmis spēļu konsoli "PlayStation" kādam 14 gadus vecam zēnam.
Rīgas Ziemeļu un Austrumu pārvaldes likumsargiem, veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības, izdevās noskaidrot, ka abus noziegumus pastrādājusi viena un tā pati persona – 2006. gadā dzimis jaunietis, kurš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā. Aizdomās turamais tika aizturēts 4. martā. Policijai ir izdevies atgūt lombardā ieķīlāto spēļu konsoli, kas drīzumā tiks atdota tās likumīgajam īpašniekam.
Par abiem gadījumiem ir sākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas par laupīšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
Ņemot vērā aizturētā rīcības shēmu, Valsts policija neizslēdz iespēju, ka no viņa nelikumīgajām darbībām varētu būt cietušas arī citas personas. Likumsargi aicina iespējamos cietušos atsaukties, zvanot pa tālruņa numuru 670 86 418 vai 112.