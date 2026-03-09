Putinam ir problēmas: zinātāji norāda, ka Kremlis netīšām nepublicēja video ar klepojošu diktatoru
Kremlis 8. martā publicēja dīvainu Putina video, kurā Krievijas diktators klepo un šņauc degunu. Tomēr speciālisti norāda, ka šāds solis nav nejaušs.
Krievijas diktatora Vladimira Putina 8. marta uzrunas mēģinājuma ieraksta publicēšana, kurā viņš klepo un šņauc degunu, nav nejauša – tas ir Kremļa mēģinājums palielināt sabiedrības interesi par Krievijas līderi laikā, kad tiek novērota viņa popularitātes samazināšanās. Par to ziņo anonīms krievu militāro blogeru "Telegram" kanāls "VChK-OGPU", atsaucoties uz avotiem.
Prezidenta administrācijas un Federālā aizsardzības dienesta kontroles sistēma ir tik stingra, ka visi materiāli, tostarp fotoattēli, video un melnrakstu ieraksti, tiek pakļauti daudzslāņu pārbaudei un nekad netiek publicēti tiešsaistē bez drošības dienestu ziņas. Tāda kļūda kā nejauša ieraksta publicēšana ir izslēgta.
Putins atrodas stingrā izolācijā
Viņa darbinieki izmanto tikai podziņu tālruņus bez piekļuves internetam, pārvietojas ar FSO transportu, un viņu mājokļi tiek pastāvīgi novēroti video. Jebkuru materiālu pirms publicēšanas vispirms pārskata personīgā apsardze un specializēti "attēlu redaktori".
Avots publikāciju skaidro kā vairāku administrācijas departamentu "radošu" soli, kura mērķis ir pievērst uzmanību Putina izteikumiem. Tas ir mēģinājums mākslīgi palielināt interesi par diktatora uzrunām, ņemot vērā, ka regulāra apmeklētība Kremļa tīmekļa vietnē un video skatījumu skaits Krievijas iedzīvotāju vidū ir ārkārtīgi zems. Tas liecina par diktatora popularitātes mazināšanos Krievijas sabiedrībā.
