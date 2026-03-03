Hameneji likvidēšana Kremlī radījusi pastiprinātu paranoju un iedragājusi "nesatricināmā" Putina tēlu
"Politico" saista Irānas augstā līdera ajatollas Ali Hameneji nāvi ar pastiprinātu paranoju Kremlī. Maskava joprojām atceras Kadafi brutālās slepkavības attēlus 2011. gadā. Žurnālists Mihails Zigara norāda, ka Putins tolaik bijis nikns.
Autoritatīvais amerikāņu izdevums "Politico" publicējis kodīgu rakstu par to, kā ajatollas Ali Hameneji nāve ietekmēja Putinu. Virsraksts ir tiešs: "Kāpēc Hameneji slepkavība tik sāpīgi skāra Putinu?"
Amerikāņu triecieni Irānai ir pastiprinājuši divas dziļi iesakņojušās Krievijas prezidenta iezīmes: paranoju par savu drošību un apsēstību ar kara uzvaru Ukrainā par katru cenu.
Paranoja un bailes no personīgā likteņa
Rakstā tika atgādināts, ka pirms deviņiem mēnešiem, kad Putinam jautāja, kā viņš reaģētu, ja Irānas augstākais līderis tiktu nogalināts, viņš atbildēja: "Es pat negribu par to diskutēt." Tagad viņam ir pienācis laiks to apspriest.
"Politico" velk tiešas paralēles ar Muamara Kadafi likteni. Kremlis joprojām atceras attēlus ar viņa brutālo nāvi 2011. gadā. Pēc žurnālista Mihaila Zigara teiktā, Putins toreiz bijis nikns. Tieši pēc Kadafi krišanas viņš beidzot pievērsās attiecību pārtraukšanai ar Rietumiem un iekšējās represijas pastiprināšanai.
Autors uzsver, ka Putina izolācija gadu gaitā ir tikai pieaugusi. Gari galdi, vairāku metru attālums, bunkura atmosfēra. Aleksejs Navaļnijs viņu dēvēja par "vectēvu bunkurā". Tekstā ir izdarīts skaidrs secinājums: sabiedroto diktatoru krišana palielina bažas par savu nākotni.
"Kā viņi mūs nogalinās"
Īpaši sāpīgi Kremlim ir tas, ka prokremliskie komentētāji ir sākuši atklāti apspriest iespējamu analoģiju ar Krieviju. Dmitrijs Medvedevs, Vladimirs Solovjovs un Aleksandrs Dugins - visi norāda, ka, ja tiek likvidēti Maskavas sabiedrotie, tad tiek apspriesta arī pati Krievija.
Kāds valdību atbalstošs resurss publicēja rakstu ar virsrakstu "Kā viņi mūs nogalinās". Šis ir rets Krievijas propagandas gadījums, kurā tiek demonstrēta nevis bravūra, bet gan nervozitāte.
Diktatora ievainojamība
Rakstā minēta arī Kremļa sāpīgākā tēze. Diktatori, kas koncentrē maksimālu varu savās rokās, parasti to pamet vienā no diviem veidiem: "vai nu arestēti, vai zārkā".
Putinam ir kodolieroču arsenāls, kāda nebija Kadafi un Hameneji. Taču kodolieroči neaizsargā pret iekšējiem draudiem: pils intrigām un elites šķelšanos. "Politico" ziņojums faktiski apšauba visas Putina sistēmas stabilitāti. Un tieši šis ir visjūtīgākais trieciens "nesatricināmā" līdera tēlam.
Hameneji likvidēšana un Putina reakcija
Kā ziņots iepriekš, 1. marta rītā Irānas valsts mediji apstiprināja valsts augstākā līdera Ali Hameneji nāvi. Tas notika dažas stundas pēc tam, kad ASV un Izraēlas amatpersonas paziņoja par viņa bojāeju gaisa triecienā. Saskaņā ar mediju sniegto informāciju Izraēlas iznīcinātāji Hameneji rezidencē nometuši aptuveni 30 bumbas, to pilnībā nopostot.
Putins nosūtīja līdzjūtības telegrammu Irānas prezidentam Masudam Pezeškiānam, kurā norādījis, ka Hameneji nāve ir "cilvēciskās morāles un starptautisko tiesību normu pārkāpums", ziņo aģentūra TASS, atsaucoties uz Kremļa publicēto paziņojumu.
Diktators likvidēto Hameneji raksturojis kā "izcilu valstsvīru", kurš sniedzis lielu ieguldījumu abu valstu attiecību attīstībā.
Savā paziņojumā Putins izteicis atbalstu viņa tuviniekiem, Irānas valdībai un tautai, taču tajā nav minēta iespējama militāra vai cita veida palīdzība Irānai.