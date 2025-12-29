VIDEO: kamēr Tramps slavē Putinu, Zelenskis nespēj noslēpt smīnu. Sajūsmu izpelnās kāds mirklis no ASV un Ukrainas līderu tikšanās
Plašu ievērību sociālajos tīklos izpelnījies kāds video no sestdien, 28. decembrī, notikušās ASV prezidenta Donalda Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās.
Preses konferencē kāda žurnāliste vaicā Trampam kāda būs Krievijas loma Ukrainas atjaunošanā pēc kara beigām, uz ko Tramps atbild sekojoši: "Krievija vēlas, lai Ukraina gūst panākumus. Tas varbūt izklausās savādi, bet es prezidentam [Zelenskim] paskaidroju, ka Putins ir bijis ļoti dāsns savos centienos panākt to, lai Ukraina gūst panākumus, tai skaitā piegādājot valstij elektrību un enerģiju par zemām cenām".
Visa Trampa monologa laikā manāms, ka Ukrainas prezidents cenšas apslēpt savu smaidu, acīmredzami nepiekrītot Trampa paustajam. Arī iedzīvotāji sociālajos tīklos dalījušies ar sarkastiskiem komentāriem. "Mani sanikno tas, ka Zelenskim tur jāstāv un jāklausās kā mūsu prezidents aizstāv Krieviju!" vietnē "X" norāda kāds ASV pilsonis. "Esmu pārliecināts, ka Zelenski ārkārtīgi nomierina Trampa paziņojums, ka "Krievija vēlas, lai Ukraina gūtu panākumus" – laikā, kad Putins neatzīst Ukrainu kā neatkarīgu suverēnu valsti. Un ticu, ka Kremlis palīdzēs segt Ukrainas atjaunošanas izmaksas pēc tam, kad... Krievija iebruka Ukrainā," sarkastiski norāda vēl kāds. "Cik jauki, ka Putins vēlas Ukrainai piegādāt lētu enerģiju no Ukrainas kodolreaktora, ko viņš sagrābis," piemin vēl kāds.
Jau ziņots, ka Krievijas vadonis Vladimirs Putins vairākkārt noraidījis uguns pārtraukšanu, tai skaitā Ziemassvētku laikā. Tāpat Krievija regulāri mērķē pa civiliedzīvotāju objektiem Ukrainā, tai skaitā 27. decembrī agresorvalsts uzbruka Kijivas reģionam ar 40 raķetēm un 500 droniem, atstājot vairāk nekā 500 tūkstošus iedzīvotāju bez elektrības. Turklāt šobrīd naktīs gaisa temperatūra Kijivā noslīd līdz -9 grādiem.
Piecas galvenās atziņas no Zelenska un Trampa tikšanās
Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien Floridā tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu viņa rezidencē "Mar-a-Lago", cerot panākt Trampa atbalstu rediģētajam, ASV ierosinātajam 20 punktu miera plānam kara izbeigšanai Ukrainā.
- Tramps pēc sarunām pauž optimismu. Pēc vairāk nekā trīs stundu ilgām sarunām ne Tramps, ne Zelenskis nepaziņoja par būtisku izrāvienu miera panākšanā. Abi līderi uzsvēra, ka miera noslēgšanas process ir sarežģīts un prasīs laiku. Tomēr Tramps pēc sarunām pauda optimismu: “Es tiešām domāju, ka mēs esam nonākuši daudz tuvāk miera panākšanai, varbūt pat ļoti tuvu,” sacīja ASV prezidents. Viņš arī norādīja, ka ASV, Ukrainas un Eiropas pārstāvji turpinās miera sarunas tuvāko nedēļu laikā, iespējams, Vašingtonā, un ka viņam vēl būs jārunā ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu, kura piekrišana būs nepieciešama jebkurai miera vienošanās formai.
Lai gan Vladimirs Putins sarunās Floridā nepiedalījās, viņa klātbūtne tajās bija jūtama. Tramps pirms tikšanās ar Zelenski vairāk nekā stundu runāja ar Putinu pa tālruni. Kā norādīja Kremlis, sarunu iniciators bija Tramps. ASV prezidents arī paziņoja, ka ar Putinu runās atkārtoti.
Tāpat Tramps izteica atzinību Putinam par to, ka viņš nav uzbrucis Zaporižjas atomelektrostacijai. “Prezidents Putins patiesībā strādā kopā ar Ukrainu, lai stacija atsāktu darbu,” sacīja Tramps. “Tas ir liels solis [uz priekšu], ka viņš nebombardē šo staciju.” Tramps arī atkārtoti pauda pārliecību, ka Putins vēlas mieru: “Viņš grib, lai tas notiek. Viņš ļoti skaidri man to pateica, un es viņam ticu.”
Miers esot jānoslēdz ātri. Sarunu gaitā Tramps uzsvēra, ka nav noteikta termiņa, līdz kuram karš Ukrainā būtu jāpārtrauc, tomēr vienlaikus viņš ļāva saprast, ka pašreizējais brīdis varētu būt izšķirošs. “Es domāju, ka mēs esam pašā sarunu noslēguma stadijā, un redzēsim, kas notiks [tālāk],” sacīja Tramps. “Vai nu tas [karš] beigsies, vai arī tas turpināsies ļoti ilgi, un tiks nogalināti vēl miljoniem cilvēku.”
ASV prezidents atzina, ka viņu mulsina lēnais miera sarunu temps. Lai gan 2024. gada priekšvēlēšanu kampaņas laikā Tramps apgalvoja, ka spēs izbeigt karu Ukrainā 24 stundu laikā pēc stāšanās amatā, tagad viņš atzīst, ka realitāte ir daudz sarežģītāka. “Tas nav vienas dienas jautājums. Šīs ir ļoti sarežģītas lietas,” viņš sacīja, piebilstot, ka “pēc dažām nedēļām mēs zināsim – kurā virzienā sarunas vedīs”.
Izšķirošie 10%, lai panāktu mieru: Ukrainas pakļautās teritorijas, atomelektrostacija un pamiera nosacījumi. Gan Zelenskis, gan ASV amatpersonas pirms un pēc tikšanās norādīja, ka aptuveni 90% no ASV ierosinātā miera plāna punktiem jau ir saskaņoti. Taču atlikušie 10% ir visproblemātiskākie.
Galvenie strīdu punkti ir Zaporižjas atomelektrostacija un Ukrainas pakļauto teritoriju jautājums, īpaši Donbasa reģions. Tramps norādīja, ka Ukrainai varētu būt izdevīgāk piekāpties tagad, nevis riskēt ar turpmāku Krievijas ofensīvu: “Daļa šīs zemes ir sagrābta. Daļa varbūt vēl ir strīdīga, bet nākamajos mēnešos tā var tikt ieņemta,” sacīja Tramps. “Vai nav labāk noslēgt darījumu tagad?”
Zelenskis savukārt pauda gatavību nodot lēmumu par miera vienošanos tautas nobalsošanai, kā to paredz Ukrainas konstitūcija, taču uzsvēra, ka tam vispirms nepieciešama pamiera noslēgšana. Krievija tikmēr vairākkārt atteikusies no uguns pārtraukšanas, apgalvojot, ka tas "tikai paildzinātu karu".
Trampa attieksme pret Zelenski ir mainījusies. Ņemot vērā abu līderu saspringto tikšanos februārī Baltajā namā, šīs sarunas tika īpaši uzmanīgi vērotas. Atšķirībā no iepriekšējās reizes, šoreiz Tramps Zelenskim izteica publisku atzinību: “Šis kungs ir ļoti smagi strādājis, viņš ir ļoti drosmīgs, un viņa tauta ir ļoti drosmīga,” sacīja Tramps.
Zelenskis savās uzrunās vairākkārt pateicās Trampam, kas bija zīmīgi, ņemot vērā, ka februārī Tramps un ASV viceprezidents Dž. D. Venss viņu kritizēja par nepietiekamu pateicību ASV. Tomēr, neskatoties uz draudzīgāku toni, būtiskākie jautājumi par Ukrainas teritorijām, drošības garantijām un Krievijas nodomiem joprojām palika neatbildēti.