Neveiksmi vairs nav iespējams noslēpt: Solovjovs pieprasa tribunālu ģenerāļiem, kas melo Putinam par karu
Kremļa propagandists pieprasa, lai Krievijas ģenerāļi, kas melo Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam par reālo situāciju frontē, tiktu sūtīti militāros uzbrukumos.
Pat Kremļa oficiālā propaganda vairs nevar noslēpt tā sauktās "SVO" neveiksmi. Vladimirs Solovjovs savā raidījumā pieprasīja, lai Krievijas Bruņoto spēku ģenerāļu plecu siksnas tiktu norautas un viņus nosūtītu "gaļas uzbrukumos" par meliem un neveiksmēm frontē.
Solovjovs faktiski atzina, ka Krievijas Bruņoto spēku vadība melo diktatoram Vladimiram Putinam par to, kas notiek frontē.
"Es uzskatu, ka mēs esam pārāk iecietīgi un mums ir jāievieš kara stāvoklis, tostarp apgabalā, kurā tiek veikta "īpašā militārā operācija". Es uzskatu, ka ir publiski jānorauj apbalvojumi un uzpleči tiem, kuri uzdrošinājās melot atskaitēs un maldināt augstāko virspavēlnieku. Viņiem ir jāatbild, un jāatbild publiski, tostarp jāpazemina amatā un jānosūta uz fronti. Un, ja viņu meli novedīs ne tikai pie teritorijas zaudēšanas, bet arī dzīvības zaudēšanas, tad jāvēršas tribunālā!" sacīja Kremļa propagandists.
Viņa paziņojums ir konstatējums par Krievijas četrus gadus ilgā kara pret Ukrainu neveiksmi. Viens no ilustratīvākajiem Kremļa melu piemēriem par fronti ir situācija ar Kupjansku. 2025. gada 20. novembrī Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs tikšanās laikā ar Putinu ziņoja par pilsētas ieņemšanu. Krievijas diktators vairākkārt atkārtoja šos melus, lielīdamies ar savas okupācijas armijas "panākumiem". 12. decembrī Kupjansku apmeklēja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atspēkojot Krievijas viltus ziņas. Pēc tam Putins vairs pilsētu nepieminēja. Tomēr Krievijas armija pie tā neapstājās. 2026. gada 27. janvārī Gerasimovs paziņoja par svarīgā dzelzceļa mezgla Kupjanska-Uzlove ieņemšanu. Tomēr izrādījās, ka Krievijas armija pat nebija pietuvojusies šim mērķim. Šodien, 2026. gada martā, Krievijas bruņotajiem spēkiem joprojām nav kontroles ne pār Kupjansku, ne Kupjansku-Uzlovi.