Kameras fiksē Kallasas reakciju Volca runas laikā par Trampa izbeigtajiem "astoņiem kariem"
Šķita, ka Eiropas Savienības diplomātijas vadītāja Kaja Kallasa cenšas valdīt smieklus, kad ASV vēstnieks ANO runāja par "kariem, kas izbeigti, pateicoties Donaldam Trampam".
ASV vēstnieka ANO Maikla Volca runas laikā Minhenes drošības konferencē kameras iemūžināja kuriozu brīdi, par ko parūpējās ES ārlietu ministre Kaja Kallasa. Kameras fiksēja politiķes reakciju uz amerikāņu diplomāta piezīmi par astoņiem kariem, kas "beidzās", pateicoties prezidentam Donaldam Trampam.
Savā runā Volcs atkārtoja apgalvojumus, ko pats ASV prezidents bija vairākkārt izteicis. Konkrēti, viņš norādīja, ka Trampa centieni ir apturējuši tādus karus kā konfliktus starp Azerbaidžānu un Armēniju, kā arī Indiju un Pakistānu. Kamēr Volcs runāja, kameras pietuvinājās Kallasai, kura, šķiet, centās apvaldīt smieklus. Vismaz viņas sejas izteiksmes par to liecināja. ES augstākā diplomāte vairākas reizes izelpoja, tad paskatījās lejup un pielaboja matus.
Have a look at the EU’s top diplomat react to Trump’s UN ambassador repeating the nonsensical claim that Trump ended no fewer than eight wars, three of which nuclear.— Daractenus (@Daractenus) February 15, 2026
The US’s global standing and soft power are dissolving under the sheer stupidity of this administration. pic.twitter.com/kGllGY2Lhj
"Bloomberg" norāda, ka šīs diskusijas laikā Volcs iesaistījās polemikā ar Kallasu, apgalvojot, ka Trampa miera veidošanas centieni ir attālinājuši pasauli no katastrofas. Savukārt Eiropas diplomātijas vadītājs, komentējot Amerikas puses vēlmi reformēt pasaules kārtību, paziņoja, ka šai sistēmai ir jābūt vienlīdzīgai un ka nevienam nevajadzētu būt pāri likumam.
"Mums ir jārespektē visu valstu vienlīdzība," viņa uzsvēra.
Turklāt savā runā Minhenē Kallasa sniedza paziņojumu par Krievijas karu pret Ukrainu un miera sarunām. ES augstākā diplomāte norādīja, ka lielākais drauds, ko rada Krievija, "ir tas, ka tā pie sarunu galda iegūst vairāk nekā kaujas laukā".
"Krievijas maksimālistiskās prasības nevar apmierināt ar minimālistisku pieeju," viņa piebilda.
Pēc Kallasas teiktā, jebkura prasība Ukrainai samazināt bruņotos spēkus miera līguma ietvaros ir jāizpilda ar tādu pašu prasību Krievijai.