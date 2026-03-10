No Cūkkārpas līdz Brodvejai. Daniels Redklifs un Toms Feltons raisa nostalģiju ar emocionālu tikšanos
“Harija Potera” filmu zvaigzņu Daniela Redklifa un Toma Feltona atkalsatikšanās atsaukusi faniem atmiņā nostalģiskas bērnības atmiņas. Vai abi aktieri pēc franšīzes beigām ir saglabājuši draudzību?
“Harija Potera” franšīzes aktieri Daniels Redklifs un Toms Feltons kopā ir piedzīvojuši daudz – no “lidošanas ar slotām līdz Brodvejai”, kā savā sociālo tīklu ierakstā par neseno atkalsatikšanos rakstīja Feltons.
Abi bijušie Cūkkārpas burvji ir saglabājuši saikni arī pēc filmu sērijas noslēguma un ir pievērsušies teātrim.
38 gadus vecais Feltons ceturtdien, 5. martā, vietnē “Instagram” publicēja vairākas fotogrāfijas, kurās redzami abi ar Redklifu (36) nesenās tikšanās laikā, kad piedalījās dažādos Brodvejas iestudējumos.
Filmas “Kill Your Darlings” zvaigzne Redklifs apmeklē Feltona izrādes, bet Feltons savukārt dodas skatīties teātra iestudējumu, kuros spēlē Redklifs. Vienā no fotogrāfijām redzams, kā Redklifs apciemo Feltonu izrādē “Harijs Poters un Nolādētais bērns”, kur Feltons atkal iejuties Drako Malfoja lomā.
Citā attēlā skatāms, kā Feltons ierodas pie Hadsona teātra, kur Redklifs darbojas izrādē “Every Brilliant Thing”. Fotogrāfijai viņš pozē zem reklāmas stenda ar Redklifa vārdu.
Abi aktieri izraisījuši nostalģijas vilni fanu vidū, un komentāros daudzi rakstīja: “Šeit ir visa mana bērnība.”
Redklifs, kurš filmu sērijā atveidoja galveno varoni Hariju Poteru, kopā ar Feltonu ir filmējies visās astoņās franšīzes filmās. Pirmā no tām uz ekrāniem iznāca 2001. gadā, bet noslēdzošā sekoja 2011. gadā, kad mazie bērnu aktieri jau bija izauguši.
Harija Potera pēdējās filmas pirmizrāde
“Harija Potera” uzņemšanas laukumā Redklifam un Feltonam izveidojās cieša draudzība. Arī pēc franšīzes uzņemšanas beigām abi turpina draudzēties un aktīvi atbalstīt viens otru.