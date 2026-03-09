VIDEO: Zelenskis nedēļas nogalē nosūtījis Putinam vēstījumu par Donbasu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis devās uz valsts austrumiem, apmeklējot Kramatorsku un Družkivku, kur apmeklēja Ukrainas militārās pozīcijas un pilsētas frontes līnijas tuvumā Donbasā.
"The New York Times" norāda, ka šī vizīte bija politisks signāls Krievijai un personīgi Putinam - Kijiva negrasās atdot teritorijas, ko tā kontrolē Donbasā. Brauciens notika sarežģītos apstākļos un ilga gandrīz dienu, ziņo amerikāņu žurnālisti, kuri pavadīja Zelenski.
Ceļš uz fronti
Daļa prezidenta autokolonnas maršruta veda pa ceļiem, kas bija klāti ar speciāliem tīkliem, lai novērstu Krievijas dronu triecienus. Pastāvīgo gaisa trauksmes sirēnu un apšaudes draudu dēļ tikšanās ar militārpersonām un komandieriem notika patvertnēs.
Zelenskis apmeklēja Kramatorsku un rajonus frontes līnijas tuvumā, kur turpinās regulāri Krievijas bezpilota lidaparātu un aviācijas bumbu uzbrukumi. Neskatoties uz pastāvīgajiem draudiem, pilsētā joprojām valda rosība, un Ukrainas karaspēks saglabā savas pozīcijas.
Signāls Kremlim
Brauciena galvenais mērķis bija demonstrēt Kijivas nostāju. "The New York Times" vēsta, ka Zelenska vizīte faktiski nosūtīja politisku signālu Maskavai: Ukraina negrasās atdot teritorijas, kuras tā kontrolē Donbasā. Prezidents tikās ar vienību komandieriem, uzklausīja viņu ziņojumus par situāciju frontē un apbalvoja Ukrainas karavīrus. Armijas pamatvajadzības paliek nemainīgas: personāls, tehnika un finansējums.