Tramps atkal vaino Zelenski par kara turpināšanos: Putins grib noslēgt vienošanos, bet viņš iespītējies
ASV prezidents Donalds Tramps kārtējo reizi paudis viedokli, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir tas, kas kavē miera līguma noslēgšanu ar agresorvalsti Krieviju.
"Zelenskim vajadzētu uzņemties šo lietu un noslēgt vienošanos," intervijā izdevumam "Politico" izteicies Tramps. Vienlaikus viņš paudis pārliecību, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins esot gatavs noslēgt vienošanos. Šī nav pirmā reize, kad Tramps paudis šādu ticību Putinam.
Uz jautājumu, kas tieši traucē Zelenskim noslēgt mieru, Tramps neatbildēja, bet norādīja, ka Ukrainas līderis nav izrādījis pietiekamu gatavību sarunām. "Nav iedomājams, ka tieši viņš ir šķērslis. Tev rokās nav nekādu kāršu. Un tagad to ir vēl mazāk," izteicies Tramps.
Jāpiebilst, ka Krievija savās prasībās nav piekāpusies ne par mata tiesu, pieprasot tai atdot visas teritorijas, ko tā patvaļīgi ierakstījusi savā konstitūcijā, kaut arī pilnībā nekontrolē. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs jau paziņojis, ka Krievija ir kategoriski apņēmusies atgriezt “vēsturiskās krievu zemes dzimtajā ostā”. Pagaidām runa ir par Ukrainai 2014. gadā nokampto Krimu, kā arī Ukrainas austrumu Doneckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas apgabaliem, kurus pilnībā krievu okupanti nekontrolē, par spīti gandrīz četru ilgajam asiņainajam karam. Taču valsts augstākās amatpersonas, nemaz nerunājot par propagandistiem, turpina runāt par jaunu apgabalu nokampšanu vai pat visas valsts aneksiju, bet tālākā perspektīvā ne tikai Ukrainas sagrābšanu.