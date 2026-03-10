Kremlis Maskavas centrā bloķē internetu saistībā ar iespējamu Šoigu sacelšanos
Krievijas medijos izskanējis info, ka Kremlis ir sācis baidīties no bijušā aizsardzības ministra Sergeja Šoigu klana sacelšanās, tāpēc viņa tuvākie līdzgaitnieki ir arestēti.
Nesenā mobilā interneta bloķēšana Maskavas centrā varētu būt Kremļa atbilde uz bijušā aizsardzības ministra Sergeja Šoigu draudiem. Šo sazvērestības teoriju 9. martā pauda ietekmīgais Krievijas "Telegram" konts "VChK-OGPU", kas ir saistīta ar Krievijas slepenajiem dienestiem.
Tas apgalvo, ka informāciju saņēmusi no nenorādīta avota. Pašlaik Maskavā klīst baumas, ka drīzumā varētu tikt arestēts pats Šoigu.
"Mobilo tālruņu un interneta pakalpojumu ierobežojumi galvaspilsētas centrā un dažos Maskavas rajonos aizdomīgi sakrita ar izmeklēšanas darbību sākumu pret pašu Šoigu un viņa tuvākajiem cilvēkiem. Mēģinājums apcietināt bijušā aizsardzības ministra tuvu draugu un sabiedroto Calikovu "Lefortovo" cietumā bija saistīts ar kādu neprātīgu cīņu valdības augšgalos. Un tas beidzās ar to, ka Calikovs tā arī netika nosūtīts uz Lefortovu. Viss beidzās ar apsūdzībām un mājas arestu. Vienīgā persona, kas varētu būt nākamais pēc Calikova, ir pats Šoigu. Un viņš saglabā ievērojamu ietekmi gan augstākajos varas ešelonos, gan drošības dienestos un Aizsardzības ministrijā.
"Dīvaina sakritība", bet slikta mobilo sakaru, interneta un VPN darbības zona aptvēra Lubjanku (Krievijas Federālā drošības dienesta galvenā mītne, kas atrodas Lubjankas laukumā Maskavā - red.), Prezidenta administrāciju, Drošības padomi, Maskavas pilsētu un vairākas Aizsardzības ministrijas un FDD nodaļas, vietas, kur atrodas spēka struktūru "Alfa", "Vimpel" un FDD Konstitucionālās kārtības dienesta operatīvais sastāvs, kā arī specdienestu pārstāvju dzīvesvietas... Šādi ierobežojumi varēja būt motivēti tikai ar ļoti nopietniem iemesliem," norādīja kanāls.
ВЧК-ОГПУ и https://t.co/fFnBDf2DjT публикуют конспирологическую версию источника о причинах блокировки мобильной связи в центре Москвы и в некоторых районах города. Согласно ей, в Кремле опасаются попытки переворота со стороны клана Сергея Шойгу, поскольку после Цаликова и он сам… pic.twitter.com/hlcTpBtJoL— ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) March 9, 2026
Ja informācija ir precīza, Kremlis baidās no iespējamas atkārtotas sacelšanās, līdzīgu tai, kuru īstenoja Jevgēņijs Prigožins ar saviem "Vagner" algotņiem. "VchK-OGPU" atzīmēja, ka neviens no citiem tās avotiem nevarēja atrast skaidrojumu pilnīgai interneta un sakaru pārtraukšanai Maskavas centrā.
Calikova aizturēšana un apsūdzības
5. martā kļuva zināms, ka Calikovs ir aizturēts un viņam izvirzītas apsūdzības par noziedzīgas apvienības izveidošanu, kuras dalībnieki no 2017. gada līdz 2024. gadam izkrāpa budžeta līdzekļus. Calikovs tiek apsūdzēts arī par nozagto līdzekļu legalizēšanu, kukuļdošanu un piesavināšanos, paziņoja Izmeklēšanas komitejas preses pārstāve.
Calikovs ir Krievijas Drošības padomes sekretāra Sergeja Šoigu komandas loceklis. Viņš strādājis par Šoigu vietnieku Ārkārtas situāciju ministrijā, Maskavas apgabala gubernatora birojā un Aizsardzības ministrijā. 2024. gada maijā Krievijas diktators Vladimirs Putins atbrīvoja Šoigu no aizsardzības ministra amata. Mēnesi vēlāk Putins atlaida Calikovu no aizsardzības ministra vietnieka amata.
2022. gadā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija komanda publiskoja ziņojumu par Calikovu. Tajā bija teikts, ka aizsardzības ministra pirmā vietnieka ģimenei pieder nekustamais īpašums vairāk nekā četru miljardu rubļu (gandrīz 44 miljoni eiro) vērtībā.
2024. gada aprīlī tika aizturēts vēl viens Šoigu vietnieks Timurs Ivanovs, kam 2025. gada jūlijā tika piespriests 13 gadu cietumsods par līdzekļu piesavināšanos un naudas atmazgāšanu. Turklāt Ivanovs tiek apsūdzēts arī par kukuļu pieņemšanu vairāk nekā 1,3 miljardu rubļu apmērā. Šo lietu tiesa vēl nav izskatījusi.