Latvijas ratiņkērlingisti Kortīnā tiksies ar turnīra līderi Ķīnu un cīnīsies par vietu paralimpisko spēļu finālā
Latvijas ratiņkērlingisti Polīna Rožkova un Agris Lasmans šodien Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs jaukto pāru sacensību pusfinālā spēkosies ar Ķīnas duetu.
Mačs sāksies plkst. 15.35. Latvijas ratiņkērlingistu spēles tiešraidē pārraida kanāls LTV7.
Otrā pusfinālā cīnīsies ASV un Dienvidkoreja.
Pamatturnīrā Latvija piekāpās Ķīnai ar 2:10. Citos mačos Rožkova/Lasmans ar 6:11 atzina ASV pārākumu, ar 5:6 piekāpās Lielbritānijas pārim, tad ar 9:6 apspēlēja Igauniju un ar 9:4 uzvarēja Itālijas komandu, kā arī ar 5:4 pārspēja Dienvidkoreju un ar 10:4 guba panākumu pār Japānu.
Pēc septiņām aizvadītām spēļu kārtām Latvijas ratiņkērlingisti ar bilanci 4-3 ierindojās ceturtajā pozīcijā, bet Ķīna ar sešām uzvarām septiņos mačos ieņēma pirmo vietu.
Vēl otrdien komandu sacensībās Latvijas ratiņkērlingisti plkst. 19.35 tiksies arī ar Ķīnas vienību.
Latvijas vienība, kuras sastāvā ir Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko, pirmajā mačā ar 2:10 zaudēja Dienvidkorejai, otrajā duelī ar 9:0 pieveica Slovākiju, bet trešajā spēlē ar 2:10 zaudēja Zviedrijai. Pirmdien latvieši ar 1:11 piekāpās Kanādai un ar 8:6 pārspēja ASV.
Latvijas vienība turnīra turpinājumā spēlēs ar Norvēģiju, Lielbritāniju un Itāliju. No desmit komandām pusfinālā iekļūs tikai četras.
Pēc piecām spēļu kārtām Latvija ar bilanci 2-3 turnīra tabulā atrodas dalītā piektajā vietā.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.