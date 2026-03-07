Donalds Tramps: "Šodien Irāna saņems ļoti smagu triecienu!"
ASV prezidents Donalds Tramps šodien paziņojis, ka Irāna saņems ļoti smagu triecienu, un draudēja paplašināt uzbrukumu mērķus.
"Šodien Irāna saņems ļoti smagu triecienu!" savā platformā "Truth Social" paziņoja ASV prezidents.
"Irānas sliktās uzvedības dēļ nopietni tiek apsvērta pilnīga iznīcināšana (..) tādos apgabalos un cilvēku grupās, kuras līdz šim brīdim netika uzskatītas par mērķiem," paziņoja prezidents.
Tramps arī norādīja, ka Irānas prezidents Masuds Pezeškiāns ir atvainojies Persijas līča valstīm par uzbrukumiem, un pauda pārliecību, ka atvainošanās tika izteikta tikai ASV un Izraēlas uzbrukumu dēļ. Tramps apsūdzēja Irānu centienos "pārņemt un pārvaldīt Tuvos Austrumus".
"Irāna vairs nav "Tuvo Austrumu huligāns", tā vietā tā ir "Tuvo Austrumu zaudētāja", un tāda būs vēl daudzus gadu desmitus, līdz tā kapitulēs vai, kas ir ticamāk, pilnībā sabruks," viņš piebilda.
Irānai turpinot uzbrukumus Persijas līča valstīm, Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) ziņojuši, ka šodien pārtvēruši 15 ballistiskās raķetes un 119 bezpilota lidaparātus.
"AAE pretgaisa aizsardzības sistēmas šodien (..) konstatēja 16 ballistiskās raķetes, no kurām 15 tika pārtvertas un iznīcinātas, bet viena ballistiskā raķete nokrita jūrā," platformā "X" paziņoja Aizsardzības ministrija.
"Pretgaisa aizsardzības sistēmas arī atklāja 121 bezpilota lidaparātu, no kuriem 119 tika pārtverti, bet divi nokrita AAE teritorijā," ziņoja ministrija.