ASV un Izraēla veikušas triecienus pa Irānas naftas noliktavām: virs Teherānas pacēlušies indīgi dūmi. VIDEO
ASV un Izraēla sestdienas vakarā īstenojusi triecienus pret vairākiem Irānas naftas uzglabāšanas objektiem Teherānā un tās apkārtnē, kā rezultātā virs pilsētas pacēlies biezs, indīgu dūmu mākonis.
Izraēlas militārie spēki paziņoja, ka uzbrukumi bija vērsti pret degvielas noliktavām, kuras, pēc viņu teiktā, tiek izmantotas militārās infrastruktūras darbībai. Paziņojumā uzsvērts, ka “Irānas režīma militārie spēki šīs degvielas tvertnes tieši un regulāri izmanto militārās infrastruktūras uzturēšanai.”
Saskaņā ar Irānas amatpersonu sniegto informāciju triecieni skāruši vairākas naftas noliktavas un degvielas loģistikas objektus Teherānā un Alborzas provincē. Irānas Nacionālās naftas produktu izplatīšanas kompānijas vadītājs Keramats Vejskarami pavēstīja, ka uzbrukumā bojāti vairāki objekti un gājuši bojā četri cilvēki. “Pagājušajā naktī ienaidnieka lidmašīnas uzbruka četrām naftas noliktavām un naftas produktu transportēšanas centram Teherānā un Alborzā,” viņš sacīja valsts televīzijā, piebilstot, ka “ugunsgrēki tiek kontrolēti.”
Sprādzienu rezultātā gaisā nonācis arī ievērojams daudzums toksisku savienojumu, brīdina "Sarkanais Krusts".
Uzbrukumi ietekmējuši arī degvielas piegādes galvaspilsētā. Teherānas gubernators Mohameds Sadegs Motamedjans paziņoja, ka “degvielas piegādes tīkla bojājumu dēļ tās izplatīšana uz laiku tiek pārtraukta,” taču problēmu plānots drīz novērst. Tikmēr Irānas prezidents Masuds Pezeškjans brīdināja, ka Teherāna varētu atbildēt uz uzbrukumiem. Viņš norādīja, ka Irāna vēlas saglabāt labas attiecības ar kaimiņvalstīm, tomēr “būs spiesta atbildēt”, ja kāda valsts piedalīsies uzbrukumos pret Irānu.
Enerģētikas tirgi ir satricināti
Spriedze reģionā jau ietekmē arī pasaules enerģijas tirgu. Uzbrukumi naftas infrastruktūrai un pieaugošā militārā eskalācija Persijas līča reģionā radījusi bažas par iespējamiem piegāžu traucējumiem, kas varētu izraisīt turpmāku naftas cenu kāpumu globālajos tirgos.
Piektdien "Brent" markas jēlnaftas cena pieauga par vairāk nekā 5% līdz 90,25 ASV dolāriem par barelu, kas ir augstākais līmenis kopš 2024. gada aprīļa, savukārt WTI markas jēlnaftas cena palielinājās par 8,1% līdz 87,56 dolāriem par barelu.
Par Izraēlas un ASV uzbrukumiem Irānai priecājušies Irānas šķietamie sabiedroti - Krievijas pārstāvji. “Drīz nafta maksās vairāk nekā 100 dolāru par barelu,” aizvadītajā nedēļa platformā “X” rakstīja Kremļa sūtnis Kirils Dmitrijevs. “Attiecībā uz mūsu budžetu [uzbrukums Irānai] ir liels pluss,” saviem skatītājiem klāstīja Kremļa pirmais propagandists Vladimirs Solovjovs. Viņš piebilda: “Ja Tramps uzbruks Irānas naftas laukiem, tad, lai cik skarbi tas izklausītos, mēs kļūsim par vienu no nedaudzajām atlikušajām naftas ieguves valstīm. Tādējādi mēs iegūstam trumpi šajā sarežģītajā spēlē,” viņš secināja. Arī prokremliskajā “Telegram” kanālā “MIG Rossii” tika publicēts ieraksts: “Celies, nafta, no ceļiem!”, kam bija pievienota emocijzīme ar lūgšanā saliktām rokām.