Foto: ZUMAPRESS.com
Modžtaba Hameneji.
Pasaulē

Pēc Ali Hameneji nāves par Irānas augstāko vadoni izraudzīts viņa dēls

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pēc Irānas teokrātiskā režīma augstākā vadoņa ajatollas Ali Hameneji likvidācijas ASV un Izraēlas triecienos par viņa pēcteci izraudzīts viņa dēls Modžtaba Hamenei, svētdien pavēstīja valsts ziņu aģentūra IRNA..

Kā ziņots, Hameneji seniors tika likvidēts Izraēlas uzlidojumā Teherānai 28. februārī, kad sākās Izraēlas un ASV uzbrukums Irānai.

Jauno režīma augstāko vadoni saskaņā ar Irānas konstitūciju izraugās 88 garīdznieki, kas veido Ekspertu sanāksmi.

Iepriekš saskaņā ar neapstiprinātām ziņām kļuva zināms, ka galvenie kandidāti uz režīma augstākā vadoņa amatu ir 56 gadus vecais Modžtaba Hameneji un pirmā Irānas teokrātiskā režīma augstākā vadoņa ajatollas Ruhollaha Homeinī 53 gadus vecais mazdēls Hasans Homeinī.

Izraēla un ASV veikusi preventīvu triecienu Irānai.

ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai

28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.

Tēmas

ASVIrānaIzraēlaAli Hameneji

