Irāna paziņo, ka spēj karot vismaz sešus mēnešus, kamēr Izraēla turpina uzbrukumus reģionā
Tuvajos Austrumos turpinās strauja militārā eskalācija starp Izraēlu un Irānu, konfliktam ieejot otrajā nedēļā. Kamēr Izraēla turpina gaisa triecienus gan Irānā, gan Libānā, Teherāna paziņojusi, ka ir gatava ilgstošai karadarbībai.
Irānas Revolucionārās gvardes pārstāvis Ali Mohammads Naini paziņojis, ka Irānas militārie spēki spēj izturēt ilgstošu konfliktu. Viņš norādīja, ka valsts ir gatava “vismaz sešus mēnešus ilgam intensīvam karam” pret Amerikas Savienotajām Valstīm un Izraēlu. Pēc viņa teiktā, Irānas spēki ir sagatavojuši detalizētu plānu ilgstošam konfliktam. Naini uzsvēra, ka valsts militārais potenciāls ļaujot ne tikai aizsargāt teritoriju, bet arī turpināt uzbrukumus pretiniekiem, ja konflikts ieilgs.
Vienlaikus Irānas prezidents Masuds Pezeškiāns brīdināja arī reģiona valstis. "Mēs esam vairākkārt paziņojuši, ka esam brāļi ar savām kaimiņvalstīm un ka vēlamies uzturēt ar tām labas attiecības," Pezeškiāns sacīja valsts televīzijā pārraidītā vēstījumā. "Tomēr, ja ienaidnieks mēģinās izmantot kādas valsts teritoriju, lai uzsāktu agresiju pret mūsu teritoriju, mēs būsim spiesti atriebties."
Izraēla veic triecienus Libānai
Tikmēr Izraēlas armija paziņoja, ka veikusi precīzu triecienu Beirūtā, kas bija vērsts pret Irānas Revolucionārās gvardes elitārās vienības – Kudsa spēku – komandieriem. Libānas amatpersonas ziņo, ka vairākos nakts uzbrukumos dažādās valsts vietās gājuši bojā vismaz sešpadsmit cilvēki. Viens no uzbrukumiem skāra viesnīcu pie jūras tūristu iecienītā rajonā.
Arī Izraēlā svētdienas rītā vairākos reģionos skanēja gaisa trauksmes sirēnas. Militārie spēki ziņoja, ka Irāna raidījusi vairākus raķešu viļņus, taču lielākā daļa no tiem tika pārtverti ar pretgaisa aizsardzības sistēmām. Par nopietniem postījumiem vai upuriem pagaidām netika ziņots.
Tramps kritizē sabiedrotos un uzsver, ka nevēlas kurdu kaujinieku iesaistīšanos karā
Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka viņam nav īpašas intereses par to, vai sabiedrotās valstis pievienosies militārajām operācijām. Tramps arī asi kritizēja Lielbritāniju, norādot, ka iespējama kuģu nosūtīšana uz reģionu nāk “nedaudz par vēlu”.
Tāpat Baltā nama saimnieks noraidīja iespēju iesaistīt kurdu kaujiniekus karā Irānā. "Es to esmu izslēdzis, es nevēlos, lai kurdi iesaistītos," Tramps sacīja žurnālistiem, atrodoties prezidenta lidmašīnā "Air Force One". "Es nevēlos, lai kurdi tiktu ievainoti, nogalināti. Mums ir bijušas labas attiecības. Viņi ir gatavi ieiet, bet mēs patiešām, es viņiem esmu teicis, es nevēlos, lai viņi ieiet." Tramps piebilda, ka Vašingtona "nevēlas padarīt karu vēl sarežģītāku, nekā tas jau ir".
Savukārt Izraēlas premjerministrs televīzijas uzrunā uzsvēra, ka militārajai operācijai pret Irānu ir rūpīgi izstrādāts plāns. Viņš norādīja, ka operācija ietver vairākus pārsteiguma elementus un ka Izraēlai ir vēl daudzi citi mērķi, par kuriem publiski netiek sniegta informācija. Pēc viņa teiktā, mērķis ir vājināt Irānas režīma spējas un radīt priekšnoteikumus pārmaiņām.
Situācija paplašinās visā reģionā
Tikmēr konflikta sekas jūtamas arī citās Persijas līča valstīs. Bahreinā raķešu atlūzas ievainojušas trīs cilvēkus un nodarījušas bojājumus universitātes ēkai. Varas iestādes arī ziņoja, ka Irānas bezpilota lidaparāta uzbrukumā bojāta jūras ūdens atsāļošanas iekārta Bahreinā.
Arī Kuveita paziņojusi, ka tās gaisa spēki pārtver vairākus naidīgus dronus, kas ielidojuši valsts gaisa telpā, un pārtverto dronu atlūzas izraisījušas masīvu ugunsgrēku daudzstāvu ēkā, paziņoja valsts armija. Persijas līča sadarbības padome nosodījusi Irānas uzbrukumus, uzsverot, ka tie rada nopietnus draudus reģiona stabilitātei.