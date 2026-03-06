Tramps pieprasa Irānas kapitulāciju un sola palīdzību pēc varas maiņas
Tikai Irānas beznosacījumu kapitulācija izbeigs karu, uzsver ASV prezidents Donalds Tramps.
Tramps pieprasa Irānas kapitulāciju un sola palīdzību pēc varas maiņas

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka Irānas beznosacījumu kapitulācija ir vienīgais pieņemamais risinājums, lai izbeigtu karadarbību.

Vienlaikus Tramps solīja palīdzēt atjaunot Irānas ekonomiku, ja Teherāna padosies un izveidos jaunu vadību. "Ar Irānu netiks slēgta nekāda vienošanās, izņemot beznosacījumu padošanos," savā sociālajā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps.

ASV un Izraēla 28. februārī sāka uzbrukumu Irānai, kas atbildējusi ar raķešu un dronu triecieniem Tuvo Austrumu valstīm, kurās atrodas ASV militārie objekti.

Izraēla šodien bombardēja Irānas režīma mērķus Teherānā un šiītu teroristiskā grupējuma "Hizbollah" pozīcijas Beirūtā, un ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets paziņoja, ka ASV drīzumā ievērojami pastiprinās triecienus Irānai.

Tramps paziņoja, ka pēc jebkuras Irānas kapitulācijas ASV un tās sabiedrotie strādās, lai Irānu "atgrieztu no iznīcības sliekšņa, padarot to ekonomiski lielāku, labāku un spēcīgāku nekā jebkad agrāk". Taču tas būšot atkarīgs no jaunās Irānas vadības, kam jābūt pieņemamai ASV.

ASV prezidents pavēstīja, ka vēlas "padarīt Irānu atkal dižu".

Izraēla un ASV veikusi preventīvu triecienu Irānai.

ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai

28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.

