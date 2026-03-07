VIDEO: Irānas drons uzsprāgst netālu no Dubaijas lidostas
Foto: Mayor Of Calabar/ X/ ekrānuzņēmums
Mirklis, kad drons uzsprāgst netālu no lidostas.
VIDEO: Irānas drons uzsprāgst netālu no Dubaijas lidostas

Tiek ziņots, ka netālu no Dubaijas starptautiskās lidostas uzsprādzis drons.

Tiek ziņots, ka netālu no Dubaijas starptautiskās lidostas uzsprādzis drons.

Domājams, ka tas bijis Irānas palaists drons. Sociālajos tīklos plaši izplatītā video redzams, kā drons uzsprāgst virs lidostas termināļa.

Pagaidām nav ziņots par būtiskiem bojājumiem vai cietušajiem.

Ziņa tiks papildināta.

