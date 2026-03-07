Mirklis, kad drons uzsprāgst netālu no lidostas.
Šodien 12:13
VIDEO: Irānas drons uzsprāgst netālu no Dubaijas lidostas
Tiek ziņots, ka netālu no Dubaijas starptautiskās lidostas uzsprādzis drons.
Domājams, ka tas bijis Irānas palaists drons. Sociālajos tīklos plaši izplatītā video redzams, kā drons uzsprāgst virs lidostas termināļa.
Explosion at Dubai International airport after Iranian drone attack forces passengers off planes and evacuation of terminals pic.twitter.com/oV1pwW9vcX— Mayor Of Calabar (@Uno_009) March 7, 2026
Pagaidām nav ziņots par būtiskiem bojājumiem vai cietušajiem.
Ziņa tiks papildināta.