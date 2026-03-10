Pēc naktskluba apmeklējuma Jelgavā bezvēsts pazudis Gustavs Āris
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2003. gadā dzimušo Gustavu Āri.
Jaunietis 8. martā ap pulksten 05.20 izgāja no kluba "The Blow" Jelgavā un līdz šim brīdim nav atgriezies savā dzīvesvietā Dobeles novadā, Naudītes pagastā.
Pazīmes: augums 185 cm, gaišas krāsas, īsi mati, uz kreisā vaiga pamanāma rēta. Bija ģērbies tumšas krāsas jakā, gaiši zilas krāsas džinsa biksēs, baltas krāsas sporta apavos, galvā cepure. Līdzi bija sarkanas krāsas soma un persona, iespējams, nēsā saules brilles.
Valsts policija aicina aplūkot Gustava fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.