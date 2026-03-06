Irānas parlamenta spīkers salīdzina Trampa nometni ar “Epstīna bandu”
Irānas, nevis “Epstīna banda”, noteiks valsts likteni, paziņojis Irānas parlamenta priekšsēdētājs Mohammads Bāgers Galibafs.
“Tramps joprojām nesaprot, kādu katastrofu viņš ir uzrāvis pats sev un amerikāņu karavīriem, padarot mūsu imāmu par mocekli, un tagad grib diktēt noteikumus tautai,” sacīja Irānas parlamenta priekšsēdētājs.
Viņš piebilda, ka ASV tagad sapratīs, ka “dārgās Irānas likteni, kas ir vērtīgāka par pašu dzīvību, noteiks vienīgi lepnā Irānas tauta, nevis Epstīna banda.”
Kā zināms, ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka Irānas beznosacījumu kapitulācija ir vienīgais pieņemamais risinājums, lai izbeigtu karadarbību.
Vienlaikus Tramps solīja palīdzēt atjaunot Irānas ekonomiku, ja Teherāna padosies un izveidos jaunu vadību. "Ar Irānu netiks slēgta nekāda vienošanās, izņemot beznosacījumu padošanos," savā sociālajā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps.
ASV un Izraēla 28. februārī sāka uzbrukumu Irānai, kas atbildējusi ar raķešu un dronu triecieniem Tuvo Austrumu valstīm, kurās atrodas ASV militārie objekti.
Izraēla šodien bombardēja Irānas režīma mērķus Teherānā un šiītu teroristiskā grupējuma "Hizbollah" pozīcijas Beirūtā, un ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets paziņoja, ka ASV drīzumā ievērojami pastiprinās triecienus Irānai.
ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.