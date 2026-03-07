Irānas prezidents paziņo, ka Irāna neuzbruks kaimiņvalstīm, ja vien tās neuzbruks pirmās
Irānas prezidents Masuds Pezeškiāns sestdien atvainojās kaimiņvalstīm, kurām tika uzbrukts, norādot, ka valsts vadība nespēj pilnībā kontrolēt Irānas bruņotos spēkus.
Prezidents Masuds Pezeškiāns ir viens no trīs cilvēku vadības padomes locekļiem, kurš pārrauga Irānu kopš 28. februāra gaisa trieciena, kurš aizsāka karu un nogalināja augstāko līderi ajatollu Ali Hameneji.
Pēc augstākā līdera nāves prezidents videoierakstā uzsvēra, ka vadība nespēj pilnībā kontrolēt paramilitāro Irānas Revolucionāro gvardi — tā, šķiet, pati izvēlas savus mērķus, norāda AP News.
Šodien viņš atvainojās kaimiņvalstīm.
“Es uzskatu, ka ir nepieciešams atvainoties kaimiņvalstīm, kurām uzbruka,” viņš sacīja. “Mēs neplānojam iebrukt kaimiņvalstīs,” viņš turpināja, aicinot uz reģionālo sadarbību, lai “nodrošinātu mieru”.
Pezeškiāns vēl piebilda, ka bruņotajiem spēkiem ir dots vadības rīkojums “no šī brīža neuzbrukt kaimiņvalstīm, ja vien tās neuzbrūk pirmās”.
“Tie, kas apsver iespēju izmantot šo brīdi, lai uzbruktu Irānai, nedrīkst kļūt par imperiālisma marionetēm,” sacīja prezidents, piebilstot, ka atbalsts Izraēlai vai ASV “nav ceļš uz godu un brīvību”, vēsta BBC.