Pēc apsūdzībām Epstīna lietā slimnīcā nonācis Norvēģijas ekspremjers - izskan baumas par pašnāvības mēģinājumu
Bijušais Norvēģijas premjerministrs, kādreizējais Norvēģijas Nobela komitejas priekšsēdētājs un Eiropas Padomes ģenerālsekretārs Turbjērns Jaglanns ievietots slimnīcā. Bijušā premjera pārstāvji kategoriski noraida atsevišķos medijos izskanējušās baumas par pašnāvības mēģinājumu.
Kā raksta ārvalstu mediji, bijušais premjers nonācis slimnīcā laikā, kad viņam izvirzītas apsūdzības korupcijā saistībā ar viņa kontaktiem ar mūžībā aizgājušo ASV finansistu Džefriju Epstīnu.
Pirms dažām dienām atsevišķi ārvalstu mediji un atvērto datu izlūkošanas (OSINT) platformas, tostarp "Faytuks Network", sociālajos tīklos izplatīja informāciju, ka Jaglanns esot mēģinājis izdarīt pašnāvību. Tika pat apgalvots, ka Norvēģijas Redaktoru asociācija esot slepeni vienojusies ar Jaglanna advokātu šo incidentu noklusēt.
Tomēr Jaglanna advokāts oficiālā paziņojumā šīs ziņas ir pilnībā noliedzis, uzsverot, ka tās ir nepatiesas un nekādas slepenas vienošanās ar medijiem nav bijis. Advokāts apstiprināja, ka politiķis atrodas slimnīcā, taču tas saistīts ar milzīgo spriedzi un stresu, nevis pašnāvības mēģinājumu.
Šī informācija atklātībā nonākusi dažas dienas pēc tam, kad Jaglannam oficiāli tika izvirzītas apsūdzības korupcijā, par ko var draudēt līdz pat desmit gadiem ilgs cietumsods. Pats politiķis savu vainu noliedz, savas attiecības ar Epstīnu dēvējot par "nesaprātīgām" , vienlaikus apņemoties pilnībā sadarboties ar izmeklētājiem.
Jaglanns Norvēģijas valdību vadīja no 1996. līdz 1997. gadam. Viņa saistība ar skandalozo finansistu atklājās ASV Tieslietu departamenta dokumentos, kas liecina, ka Jaglanns ar ģimeni viesojies Epstīna īpašumos Parīzē, Ņujorkā un Palmbīčā, kā arī, iespējams, plānojis apmeklēt viņa privāto salu.
Tiek ziņots, ka Epstīns ūdzis Jaglanna palīdzību, lai organizētu tikšanās ar augsta ranga amatpersonām, tostarp Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Sarakstēs Jaglanns dēvēts par "Nobela lielo bosu", kas norāda uz abpusēji izdevīgām attiecībām – Jaglanns nodrošināja ietekmi diplomātiskajās un cilvēktiesību aizstāvju aprindās, kamēr Epštīns pretī sniedza luksusa labumus, dāvanas, apmaksātus ceļojumus un, iespējams, aizdevumus.
Jaglanna rezidencē Oslo un citos viņa īpašumos jau veiktas kratīšanas. Tiek skaidrots, vai politiķis ļaunprātīgi izmantojis savu amatu sava labuma gūšanai. Eiropas Padome ir atcēlusi viņa diplomātisko imunitāti, lai izmeklēšana varētu turpināties.
Lietā tiek pētīts laika posms no 2011. līdz 2018. gadam, kas pārklājas ar Jaglanna darbu Nobela komitejā un Eiropas Padomē.
Izmeklētāji uzsver, ka nav nekādu pierādījumu, kas saistītu Jaglannu ar Epstīna dzimumnoziegumiem – izmeklēšana koncentrējas vienīgi uz iespējamu korupciju un ietekmes tirdzniecību.