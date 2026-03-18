FOTO: Ekskluzīva iespēja “Lidl” faniem: iegūsti unikālu aksesuāru no slavena Ņujorkas dizainera - “The Trolley Bag”
Pēc 2024. gada sensācijas ar kruasāna formas somu, “Lidl” atkal uzstājies Londonas modes nedēļā, prezentējot ekskluzīvo “The Trolley Bag”. Šī ir jau otrā augstās modes soma, kas radīta sadarbībā ar pasaules līmeņa avangarda modes dizaineru Niku Bentelu (Nik Bentel). Arī Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja iegūt šo ierobežotā daudzumā pieejamo somu – konkurss norisināsies “Lidl Latvija” sociālajos tīklos, kur tiks izlozētas četras somas.
Jaunais “Lidl” aksesuārs ir īsts modes manifests – ikdienišķie “Lidl” iepirkumu ratiņi pārtapuši ikoniskā dizaina objektā. Pēc debijas Londonas modes nedēļā šī gada februārī modes entuziasti visā Eiropā sāka meklēt iespējas iegūt šo ekskluzīvo somu, un tagad tā sasniegusi arī Latviju.
Somas īpašnieku pulkā jau ir arī zināmas Latvijas personības, piemēram, Kaspars Blūms-Blūmanis jeb Kašers, kurš atzinīgi vērtē atjautīgo somas dizainu.
“Jaunā “Lidl x Nick Bentel” soma noteikti nav domāta tiem, kas grib pazust pūlī — un tieši tāpēc man tā patīk. Mode nav par iekļaušanos, tā ir par drosmi būt oriģinālam un parādīt savu personību. Šī soma ir īsts statement gabals: drosmīga, pamanāma un neaizmirstama. Man patīk lietas ar raksturu, un šai somai tāds noteikti ir,” atzīst Kašers.
Visi “Lidl” zīmola cienītāji un modes mīļotāji ir aicināti nepalaist garām iespēju laimēt šo somu oficiālajos “Lidl Latvija” Instagram, Facebook un TikTok kontos. Konkursi norisināsies no 16. līdz 23. martam – lai piedalītos, vienkārši jāseko kontam, jāatzīmē konkursa ieraksts ar sirsniņu un komentārā jāieraksta sev zināms modes entuziasts.
Izgatavota no industriāla nerūsējošā tērauda, “The Trolley Bag” soma ir pārsteidzoši līdzīga savam iedvesmas avotam – veikala iepirkumu ratiņiem – gan izskatā, gan sajūtā, jo saglabāts pat tradicionālais ratiņu rokturis. Somai pievienots arī atslēgu piekariņš ar žetonu, kas der “Lidl” iepirkumu ratiņiem, tādējādi jebkurš ikdienišķs iepirkšanās brauciens var pārvērsties īstā modes iznācienā.
Ekskluzīva iespēja “Lidl” faniem: iegūsti unikālu aksesuāru no slavena Ņujorkas dizainera – “The Trolley Bag”
Vēl viens drosmīgs solis modes pasaulē
Sadarbība ar pasaulē atzīto dizaineru Niku Bentelu vēlreiz apliecina – “Lidl” piedāvā daudz vairāk nekā tikai labāko cenas un kvalitātes attiecību.
“Šogad “Lidl” faniem Latvijā ir ekskluzīva iespēja iegūt šo unikālo aksesuāru, kas noteikti piesaistīs skatienus. Pēc 2024. gadā radītās ažiotāžas ap “The Croissant Bag”, “Lidl” un Niks Bentels atgriežas ar otro kopdarbu, sperot soli pasaules modes skatuves virzienā – kuras daļa esam arī mēs. Tagad arī Latvijas modes mīļotājiem ir unikāla iespēja atrasties uz viena modes viļņa ar pasaules lielākajām modes metropolēm,” saka Neringa Podkopajeva, “Lidl Latvija” mārketinga vadītāja.
Dizaina soma “The Trolley Bag” ir jau otrais kopprojekts starp mazumtirdzniecības tīklu “Lidl” un avangarda dizaineru Niku Bentelu. Sadarbība aizsākās 2024. gadā ar “The Croissant Bag” somu, kas tika pārdota vien dažās izvēlētās valstīs un tika izpirkta mazāk nekā divās minūtēs. Šoreiz jauno, augstās modes radīto somu varēs iegūt arī “Lidl” fani Latvijā.