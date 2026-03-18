Cik lielu motociklu var iedabūt elektriskā KIA PV5 busiņā?
Elektromobilis KIA PV5 pārstāv īpašiem nolūkiem jeb purpose built elektromobiļu sēriju. Tas nozīmē, ka uz vienas un tās pašas platformas var tapt gan pasažieru, gan kravas vai pat speciālā pielietojuma automašīnas.
PV5 Cargo jau paspējis uzstādīt nobraukuma rekordu ar pilnu kravu, 690 km un iegūt Van of the Year jeb Gada furgona titulu. Aizmugurē ir lieli vertikāli lukturi. Bīdāmās durvis ir abās pusēs, taču bez elektropiedziņas. PV5 ir pilnīgi parasta izmēra 16 riepas ar augstu sānu profilu. Kopmfortabli un droši pret bedrēm. Dizains ir unikāls.
Uzlādes ligzda ir priekšā pa vidu. Salons ir prozaiskāks nekā āriene. Ir ļoti maz fizisku pogu,un viss uzticēts ekrānam. Te sākas sarežģījumi, jo simboli ir sīki un saspiesti kā dažās ķīniešu automašīnās. Atšķirībā no KIA pasažieru automašīnām klimata regulēšanai nav atstāta neviena pati poga vai taustiņš. Toties PV5 ir ļoti ērti sēdekļi ar paroceni vienā pusē. Priekšējos statņus rotā industriāla kalibra rokturi, pie kuriem pieķerties iekāpjot. Transmisijas svira tāpat kā citiem elektriskajiem Kia ir zem stūres. Baterijas ietilpība ir virs 71 kWh. Ar vienu uzlādi var nobraukt vairāk nekā 400 km, ziemā 300 - 350 km.
Bet ko ar tādu strupuci var aizvest? Paša furgona garums ir 4,7 metri, kravas telpas ietilpība 4,4 kub m, bet kravnesība 790 kg. Attālums starp arkām ir tāds, ka eiropaleti ielikt var, bet tikai gareniski. Te mums gatavs palīdzēt Toms no KMoto. Pārvarējis pirmo mulsumu par aizmugurējām durvīm bez roktura, viņš atzinīgi novērtē slīddurvis abās pusēs un to, ka aizmugurējās viras var atvāzt 180 grādu leņķī - gandrīz kā īstā busā!
Praktiskais tests aprāda, ka motorollers un neliels motocikls Kia elektrofurgonā atrod vietu bez pūlēm. Pašam pieliecoties PV5 cargo uzņem arī kārtīgu ielas moci, bet adventure tehnikai tas tomēr ir par zemu. Traucē motocikla stikliņš un spoguļi. Tos vēl varētu noņemt, bet ceļojuma moča klīrenss dara savu. Atkarībā no baterijas izmēra un aprīkojuma KIA EV5 Cargo maksā no 42 līdz 45 tūkstošiem eiro. Tas jau ir apsvēršanas vērts, jo maksā tikpat cik elektriski furgoni bez sevišķām pazīmēm un ar triviālu dizainu.