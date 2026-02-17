Hilarija Klintone apsūdz Trampu Epstīna failu slēpšanā un aicina publiskot visus dokumentus
Bijusī ASV valsts sekretāre Hilarija Klintone apsūdzējusi ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju Epstīna failu "piesegšanā", un pieprasījusi tos publicēt pilnībā.
"Publicējiet failus! Viņi šo procesu apzināti vilcina," intervijā medijam BBC pauda Klintone. Saistībā ar notiekošo izmeklēšanu gan Hilarija gan Bils Klintons piekrituši sniegt liecības par saskarsmi ar bēdīgi slaveno pedofilu Džefriju Epstīnu Kongresa priekšā. Bils Klintons sniegs liecību 27. februārī, bet Hilarija Klintone uzstāsies dienu iepriekš. Šī būs pirmā reize kopš 1983. gada [kad liecību sniedza Džeralds Fords], kad bijušais ASV prezidents sniegs liecību Kongresa komitejā.
Hilarija Klintone atkārtoti uzsvēra to, ka vēlas, lai noklausīšanās Kongresā notiktu publiski nevis aiz slēgtām durvīm. "Mēs ieradīsimies, taču uzskatām, ka šīm liecībām jābūt pieejamām publiski," pauda Hilarija. "Mums nav ko slēpt. Mēs vairākkārt esam aicinājuši pilnībā publiskot Epstīna dokumentus. Mēs uzskatām, ka "saules gaisma" ir labākais dezinfekcijas līdzeklis," tēlaini izteicās politiķe.
Tāpat Klintone uzsvēra, ka viņa un viņas vīrs tiek izmantoti, lai novērstu uzmanību no Donalda Trampa. "Tas ir spožs objekts - ķerties klāt Klintoniem, pat Hilarijai Klintonei, kura šo vīrieti nekad nav satikusi." Politiķe gan apstiprināja, ka viņai bijis īslaicīgs kontakts ar Epstīna sabiedroto - sabiedrības dāmu Gīlenu Maksvelu, ar kuru viņa "dažas reizes" esot tikusies.
Bila Klintona vārds vairākkārt parādījies Epstīna failos, taču bijušais ASV prezidents apgalvo, ka pārtrauca kontaktus ar Epsīnu pirms 20 gadiem. Neviens no upuriem pret Klintoniem nav cēlis apsūdzības, un abi ir norādījuši, ka tolaik nebija informēti par Epstīna pastrādātajiem seksuālajiem noziegumiem.
Donalda Trampa saistība ar Epstīnu
Pēc tam, kad Epstīns 2019. gadā tika apsūdzēts noziegumos pret nepilngadīgām meitenēm, Donalds Tramps centās no viņa distancēties. "Es viņu pazinu tāpat kā daudzi Palmbīčā viņu pazina. [...] Es ar viņu sastrīdējos jau sen. Domāju, ka neesmu ar viņu runājis 15 gadus. Es nebiju šī vīrieša fans," 2019. gada jūlijā Baltajā namā sacīja Tramps.
Tikmēr 2002. gadā intervijā "New York Magazine" viņš pauda sekojošo: "Ar viņu [Epstīnu] ir ļoti jautri kopā pavadīt laiku. Runā, ka viņam patīk skaistas sievietes gandrīz tikpat stipri kā man, un daudzas no tām ir no "jaunā gala" [samērā jaunas]."
Tikmēr paša MAGA ["Make America great again"] kustībā Trampa atbalstītāju vidu izcēlušās asas viedokļu sadursmes par to kā Baltā nama saimnieks attiecies pret pedofila Epstīna failiem un viņa lietas izmeklēšanu. Savā priekšvēlēšanas kampaņā Tramps solīja publiskot valdībai pieejamos failus, kas saistīti ar Epstīna lietu. Tāpat izskanēja runas par "Epstīna sarakstu", kurā minēti visu ietekmīgo personu vārdi, kurus Epstīns apgādāja ar nepilngadīgām meitenēm seksuālām izpriecām.
Vēl 2025. gada februārī ASV ģenerālprokurore Pema Bondi apgalvoja, ka "šis saraksts atrodas uz viņas darba galda". Tomēr Trampa administrācija ar Epstīna failu publicēšanu nesteidzās un 2025. gada jūlijā paziņoja, ka "nav pierādījumu tam, ka eksistē vai jebkad eksistējis tāds Epsīna saraksts". Šie apgalvojumi izraisīja asu reakciju no tādiem kvēliem Trampa atbalstītājiem kā Alekss Džonss, Laura Lūmena, u.c.
Bet uz kritiku ASV prezidents savos sociālajos tīklos atbildēja sekojoši: "Gadiem ilgi, atkal un atkal, visi runā par Epsīnu. Neizniekosim mūsu laiku un enerģiju, lai raizētos par Džefriju Epstīnu - cilvēku, kurš visiem ir vienaldzīgs."
2025. gada 19. decembrī ASV Tieslietu ministrija beidzot publicēja daļu no ilgi gaidītajiem Epstīna failiem, kuros atklājās vairākas šokējošas liecības par Epstīna noziegumiem. Tomēr publicētajos failos daudzi dokumenti bija stipri rediģēti un tajos iztrūka būtiska informācija. Tieslietu ministrija apgalvoja, ka rediģēšana bija nepieciešama, lai "aizsargātu cietušo identitāti un neapdraudētu uzsāktās izmeklēšanas".
Tāpat nākamajā dienā pēc failu publiskošanas no ASV Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes pazuda 16 bēdīgi slavenā pedofila un ASV finansista Džefrija Epstīna faili, kas bija publiski pieejami iepriekšējā dienā. Izdzēsto failu vidū bija arī foto, kurā Tramps redzams kopā ar Melāniju [Trampu], pedofilu Epstīnu un Gīleinu Maksvelu.
30. janvārī ASV Tieslietu ministrija publiskoja vēl aptuveni 3,5 miljonus Epstīna failu. Dokumenti tika publiskoti sešas nedēļas pēc likumā noteiktā termiņa, ko ar savu parakstu bija apstiprinājis ASV prezidents Donalds Tramps un kas noteica, ka visi ar Epstīnu saistītie dokumenti ir jāatklāj sabiedrībai.