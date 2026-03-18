Koncerts "Manai dzimtenei" notiks kā iecerēts
Koncerts “Manai dzimtenei” notiks, kā plānots, 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē. Šādu lēmumu svētku rīkotāji pieņēmuši pēc rūpīgas dalībnieku un skatītāju viedokļu izpētes un aptauju rezultātu apkopošanas.
Vienlaikus veikta atkārtota koru pieteikšanās, un savu dalību koncertā jau šobrīd apstiprinājuši vairāk nekā 200 kori ar vairāk nekā 6000 dziedātājiem no Latvijas un latviešu diasporas visā pasaulē. Dalībnieku skaits turpina pieaugt, un kori joprojām piesakās dalībai koncertā.
Koncerta centrā būs kopkora un solistu kopā izdziedātas dziesmas – “Rozes gars”, “Svētvakars”, “Pērļu zvejnieks”, “Manai dzimtenei”, “Es nāku no mazas tautas”, “Sanāciet, sadziediet” un citas. Kopā skanēs vairāk nekā 30 melodijas.
Tās ir dziesmas, kuras daudzi zina un kurām viegli pievienoties – gan klausoties, gan dziedot līdzi. Tajās ir mūsu valoda, piederības sajūta un tas, ko ikdienā ne vienmēr pasakām vārdos. Kopā dziedot, viss kļūst vienkārši saprotams un kopīgs.
Šobrīd tas ir īpaši nozīmīgi – laikā, kad esam izkliedēti dažādās vietās un dzīvojam katrs savā ritmā, šāds kopīgs brīdis palīdz atkal sajust, ka spējam būt vienoti.
Koncerta režisore Dita Lūriņa: “Viena no koncerta pievienotajām vērtībām būs iespēja ikvienam apmeklētājam kļūt par daļu no kopdziedāšanas – ne tikai klausīties, bet arī dziedāt līdzi kopā ar kopkori un solistiem. Arī koncerta scenogrāfija tiks veidota tā, lai skatītāji varētu viegli sekot līdzi dziesmu vārdiem un pievienoties kopīgajai dziedāšanai, lai Dziesmu svētku estrāde uz brīdi pārtaptu vienā lielā kopkorī.”
Dziesmu svētku estrādē kopā ar kopkori muzicēs dziedātāji un aktieri Edgars Ošleja, Aleksandrs Antoņenko, Uģis Roze, Rūta Dūduma, Andris Ērglis, Inga Šļubovska, Annija Putniņa, Juris Jope, Mārtiņš Šmaukstelis, Beāte Megija Baranovska, Juris Hiršs, Andris Bērziņš u.c.
Pasaulslavenais tenors Aleksandrs Antoņenko par dalību koncertā saka: “Man vienmēr ir bijis īpašs gods dziedāt Maestro mūziku. Tā ir melodiska, emocionāla un ļoti latviska. Iespēja uzstāties “Sidraba birzī” kopā ar tūkstošiem dziedātāju būs īpašs un aizkustinošs notikums. Man ir liels gandarījums būt daļai no šiem svētkiem.”
Kā patīkams jaunums dziedātājiem un klausītājiem būs paplašinātā sadziedāšanās nakts programma, kurā skanēs dziedātāju un klausītāju iepriekšējā balsojumā izvēlētas dziesmas.
Koncerta diriģentu sastāvs ir precizēts, kopkora vadību uzticot gan pieredzējušiem, gan jauniem un talantīgiem diriģentiem, kuru kori piedalās koncertā.
Gatavošanās koncertam turpināsies ar koru kopmēģinājumiem visā Latvijā.
Biļetes uz pasākumu pieejamas “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv. Klausītāji, kuri jau iegādājušies biļetes, aicināti apmeklēt un izbaudīt koncertu.